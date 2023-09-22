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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرات قوية.. أفضل 5 ميزات في أوبو Reno 10 Pro Plus

Reno 10 Pro Plus
Reno 10 Pro Plus

أبهرت شركة أوبو OPPO، عشاق هواتف رينو مؤخرا بهاتف Reno 10 Pro Plus، والذي يعد إيقونة رائعة ويأتي كأفضل هاتف مزود بإعدادات كاميرا، فهو جهاز يتميز ببعض المواصفات الأكثر توازنا في فئة الفئة المتوسطة المتميزة.

يوفر هاتف أوبو Reno10 Pro Plus، تصميما رائدا ومواصفات قوية وشحنا فائق السرعة ونظام كاميرا عالي القدرة لن تراه عادةً في هذا النطاق السعري، لذلك، إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي جديد وترغب في تجربة متميزة دون الحاجة إلى إنفاق المزيد من راتبك، سندرج لك في مقالنا التالي أفضل ميزات هاتف أوبو Reno10 Pro Plus التي قد تنال اهتمامك.

 

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أفضل 5 ميزات في هاتف أوبو Reno 10 Pro Plus

1. نظام كاميرا خلفية متعدد الاستخدامات ومتميز: 

أهم ما يميز هذا الجهاز هو استخدامه لنظام كاميرا خلفية ثلاثية قوي بدقة 50 + 64 + 8 ميجابكسل، في الواقع، تعد هذه الإعدادات قوقة وقريبة من هواتف الفئة الرائدة، كما يتميز هاتف أوبو الجديد بكاميرا أمامية مميزة مزودة بمستشعر سوني IMX709 RGBW بدقة 32 ميجابكسل f/2.4 مع دعم التركيز التلقائي.

كما زودت أوبو هاتف Reno 10 Pro Plus، بشريحة MariSilicon X NPU التي تم تطويرها ذاتيا والتي تساعد على تحسين أداء التصوير العام، ولهذا السبب، تروج الشركة الصينية للهاتف بأنه قادر على التقاط صور شخصية "على المستوى الاحترافي"، فهو يلتقط صور سيلفي بتفاصيل مذهلة وألوان غنية وخلفية ضبابية أو بوكيه شبه واقعية لهاتف ذكي عند هذه النقطة السعرية، وتعمل هذه الميزة في جميع الظروف تقريبًا وهي مناسبة حتى في الإضاءة المنخفضة.

2. أداء سريع للغاية:

الميزة الأخرى للهاتف هي استخدامه للمواصفات المميزة، على وجه الخصوص، يتم تشغيله بواسطة معالج Snapdragon 8+ Gen 1 بدقة تصنيع 4 نانومتر، ثماني النواة مع سرعة ساعة تصل إلى 3.0 جيجاهرتز، ووحدة معالجة الرسومات Adreno المتميزة، وذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية UFS 3.1 بسعة 256 جيجابايت.

3. شحن فائق السرعة:

يتميز هاتف Reno 10 Pro Plus، بتقنية الشحن السريع وفقا لمعيارSUPERVOOC المحسنة بقدرة 100 وات، إنه أسرع بمقدار 20 واط من 80 وات في هاتف Reno 8 Pro 5G وتدعي أوبو أنه يمكنها شحن الهاتف من 1 إلى 50 % في 9 دقائق و30 ثانية فقط و100 % في 27 دقيقة فقط.

ويمكن لبطارية هاتف Reno 10 Pro Plus، التي تبلغ سعتها 4700 مللي أمبير أن تستمر لمدة يوم كامل بشحنة واحدة، تحت الضغط أو الاستخدام المكثف، توقع 10 إلى 14 ساعة جيدة حسب المهمة أو التطبيق أو اللعبة التي تستخدمها.

4. تصميم أنيق:

أول ما ستلاحظه مع هاتف Reno 10 Pro Plus، هو مظهره الفريد والرائع، يتميز بتصميم منحني ثلاثي الأبعاد في الخلف والأمام من أجل ملاءمة أكثر راحة في اليدين، علاوة على ذلك، يأتي بتصميم كاميرا ذو لونين مع الزجاج والألومنيوم المقاوم للسقوط والتآكل لحماية كاميراته.

في المقدمة، يتميز هاتف Reno 10 Pro Plus بطبقة حماية من نوع AGC Dragontrail Star 2 منحنية ثلاثية الأبعاد بقياس 6.74 بوصة من نوع AMOLED مقاس 10 بت مع معدل تحديث 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس 240 هرتز، ونظام تعتيم PWM 1440 هرتز، وHDR10+، وبدقة 2772 × 1240 بكسل، وذروة تبلغ 1400 شمعة في المتر المربع، و قارئ بصمات الأصابع ضمن الشاشة.

كما يتميز هاتف Reno 10 Pro Plus، بإطار نحيف بقياس 1.38 ملميتر مما يؤدي إلى نسبة شاشة إلى جسم مذهلة تبلغ 93.9 بالمائة.

5. السعر :

يوفر هاتف Reno 10 Pro Plus، مواصفات قوية وأداء مذهلا، وخاصة الكاميرات مقابل سعر حوالي 20700 جنيه مصري.

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