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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فرصة متتعوضش.. خصم 2999 جنيها على موبايل سامسونج Galaxy A54

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A54

يعد Galaxy A54، أحدث هواتف سامسونج متوسطة الفئة في السوق، فهو يتميز بالعديد من المواصفات الرائعة التي تجعل الكثير من الناس يقبلون على شرائه، وهو من أقوى هواتف أندرويد بالأسواق، فهو يأتي مزودا بإعدادات كاميرا قوية تقدم صورا وفيديوهات عالية الجودة، إلى جانب شاشة كبيرة سريعة الاستجابة للمس، مع عمر بطارية يدوم لفترة طويلة.

خصم ميتعوضش على هاتف سامسونج Galaxy A54

ولحسن الحظ، حصل هاتف Galaxy A54 من سامسونج، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في مصر.

ويقدم موقع التجارة الألكترونية خصما مغريا على الهاتف يصل إلى 17%، حيث يباع Galaxy A54 بسعر أقل من سعره الأصلي يصل إلى 2999 جنيه مصري.

وتتوفر نسخة الشرق الأوسط من هاتف سامسونج Galaxy A54، بسعة 8 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G، باللون الأسود، في مصر مقابل سعر 14000 جنيه مصري بدلا من 16999 جنيه مصري.

خصم ميتعوضش على هاتف سامسونج Galaxy A54

مواصفات هاتف Galaxy A54

يأتي هاتف سامسونج Galaxy A54، مع شاشة كبيرة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.6 بوصة، بجودة عرض Full HD +، تبلغ دقتها 1080 × 2340 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية وتدعم تقنية HDR10+.

ويتم تشغيل هاتف سامسونج Galaxy A54، بواسطة معالج الشركة من نوع Exynos 1380، والمطور بمعارية 5 نانومتر، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، متصلة بسعة تخزين داخلية بدقة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

ويتمتع هاتف سامسونج Galaxy A54، بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل مصحوبة بعدسة ultrawide بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، ولمكالمات الفيديو وصور السيلفي يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكس.

ويحزم هاتف سامسونج Galaxy A54، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، ويتم تشغيل الهاتف بواسطة واجهة المستخدم One UI 5.1، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13.

هاتف سامسونج Galaxy A54
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