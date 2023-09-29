عرض الجمعة.. خصم مغرى على موبايل سامسونج الأكثر شعبية في مصر

يعد Galaxy A73، أحد هواتف سامسونج متوسطة الفئة في السوق، فهو يتميز بالعديد من المواصفات الرائعة التي تجعل الكثير من الناس يقبلون على شرائه، وهو من أقوى هواتف أندرويد التي تتمتع بإمكانات مميزة وإعدادات كاميرا قوية تقدم صورا وفيديوهات عالية الجودة، إلى جانب شاشة كبيرة سريعة الاستجابة للمس، مع عمر بطارية يدوم لفترة طويلة.

خصم مغرى على هاتف سامسونج Galaxy A73 في مصر

لحسن الحظ، حصل هاتف سامسونج Galaxy A73، على عرض ضخم على أحد مواقع التجارة الإلكترونية في مصر، حيث يبلغ سعر الهاتف قبل الخصم 19999 جنيه مصري، أما سعر الهاتف بعد الخصم فأصبح 18700 جنيه مصري، شاملا ضريبة القيمة المضافة.

وتبلغ قيمة الخصم على الهاتف 1299 جنيه مصري، بنسبة الخصم تصل 6%، ويتوفر إصدار الشرق الأوسط من هاتف سامسونج Galaxy A73، ثنائي الشريحة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت ودعم تقنية 5G، باللون الرمادي الداكن.

عرض مغرى على هاتف سامسونج Galaxy A73 في مصر

وبالنسبة لمواصفاته، فقد زودت سامسونج هاتف Galaxy A73، بكاميرا خلفية رباعية مميزة، الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابيكسل، تدعم تقنية التثبيت البصري OIS، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، ومستشعرين للتصوير الماكرو والعمق بدقة 5 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل.

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A73، بشاشة كبيرة من نوع Super AMOLED، يبلغ قياسها 6.7 بوصة، بجودة عرض +FHD، وبدقة 2400×1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، ومحمية بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass 5.

ويتم تشغيل هاتف سامسونج Galaxy A73، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 778G، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتي ما يصل 1 تيرابايت،عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويحزم هاتف سامسونج Galaxy A73، بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 5.1 المستندة على نظام أندرويد 13.