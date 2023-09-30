أغلى موبايلات سامسونج.. اعرف أرخص دولة تشتري منها Galaxy Z Fold 5

حقق هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5، نجاحا كبيرا مقارنة بهواتف الشركة السابقة من نفس السلسلة، ولكن يأتي بتكلفة باهظة للغاية فهو أيضا يعد أحد أغلى هواتف أندرويد في الولايات المتحدة، لذا إذا كنت ترغب في شراء هذا الهاتف سنوضح لك فيما يلي الدول التي تبيع Galaxy Z Fold 5 بسعر أرخص.

ما هي أرخص الدول لشراء هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5؟

يباع هاتف سامسونج الجديد Galaxy Z Fold 5، في أكثر من 20 دولة حول العالم، فهو مدرج على متجر سامسونج الرسمي عبر الإنترنت بأسعار مختلفة على حسب كل دولة.

وسيكون من الغريب جدا أن يكون سعر Galaxy Z Fold 5 بنفس التكلفة في كل بلد، حيث تختلف الاقتصادات وقوى السوق في كل منها بشكل كبير عن بعضها البعض، تلعب رسوم الاستيراد والضرائب دورا كبيرا، وكذلك تكاليف التوريد والخدمات اللوجستية حتي يصل المنتج للمستهلك.

ووفقا لجدول الأسعار الذي استعرضه موقع "androidauthority"، يظهر سعر التجزئة لجهاز Galaxy Z Fold 5 في كل دولة حول العالم، لذلك سنقوم بتحويل كل سعر إلى ما يعادله بالجنيه المصري في الوقت الحالي لكل عملة.

علما بأنه يبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5 في مصر حوالى 73.900 جنيه مصري للنسخة بسعة 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت، وفي السعودية يبلغ سعره حوالي 6400 ريال سعودي، للنسخة بسعة 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت.