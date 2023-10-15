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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تليفون الغلابة من سامسونج.. عرض قوى على أرخص هواتف جالاكسي A

Galaxy A04e
Galaxy A04e

يعد هاتف Galaxy A04e، من أرخص هواتف جالاكسي في السوق المصري، ومع قرب إطلاق إصدار جديد منخفض التكلفة من هواتف جالاكسي "A"، قدمت بعض أشهر مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا مغرية على هاتف سامسونج الاقتصادي.

خصم 22% على موبايل سامسونج جالاكسي A04e

وحصل هاتف سامسونج جالاكسي A04e، على عرض كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في مصر، شمل العرض تخفيضا مغريا يصل إلى 22 % أقل من سعر الهاتف الأساسي

 

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ويأتي هاتف سامسونج جالاكسي A04e، مع خصما مغريا حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع للبيع أونلاين على الإنترنت، ويقدم الموقع خصما يصل إلى 22% مما يوفر ما يصل إلى 1069 جنيها مصريا .

ويتوفر هاتف سامسونج جالاكسي A04e، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة داخلية ببسعة 64 جيجابايت، مع دعما لتقنية 4G LTE، باللون الأزرق الفاتح، بسعر 3900 جنيه مصري، بدلا من 4969 جنيه مصري.

خصم 22% على موبايل سامسونج جالاكسي A04e

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A04e

ويأتي هاتف سامسونج Galaxy A04e، بشاشة كبيرة من نوع PLS LCD، يبلغ قياسها 6.5 بوصة، بجودة عرض +HD، وبدقة 720×1600 بكسل.
وجاء هاتف سامسونج Galaxy A04e، بكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 13 ميجابيكسل، متصلة بعدسة لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويتم تشغيل هاتف سامسونج Galaxy A04e، بواسطة معالج Helio P35 ، المطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أو 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 أو 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتي ما يصل 1 تيرابايت،عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويتميز هاتف سامسونج Galaxy A04e، ببطارية عملاقة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 5.1 المستندة على نظام أندرويد 13.

خصم 22% على موبايل سامسونج جالاكسي A04e
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