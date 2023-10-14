بكاميرا 50 ميجابكسل.. سامسونج تطلق هاتفا رخيصا ضمن سلسلة Galaxy A

تستعد شركة سامسونج Samsung، لإطلاق هاتف جديد من سلسلة Galaxy A، ومؤخرا، أكدت العلامة التجارية الكورية الجنوبية أنها ستعلن عن هاتف جديد تحت اسم Galaxy A05s في الهند خلال الأسبوع المقبل.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، سيأتي هاتف سامسونج المرتقب Galaxy A05s، كـ خليفة لإصدار الشركة السابق Galaxy A04s، والذي تم إطلاقه إلى الأسواق العالمية بسعر منخفض جدا.

تاريخ إطلاق هاتف سامسونج Galaxy A05s

ستطلق سامسونج الهاتف الذكي Galaxy A05s في الهند في 18 أكتوبر الجاري، الموافق يوم الأربعاء، وأكدت سامسونج على توفره في 4 ألوان هي: الأسود والأخضر الفاتح والأرجواني الفاتح.

ويكشف الملصق التشويقي الذي شاركته سامسونج عن أن هاتف Galaxy A05s، سيأتي مع شاشة بتصميم Infinity-V، مع نوتش على شكل قطرة ماء لكاميرا السيلفي، مع ذقن سميك وثلاثة مستشعرات للكاميرا مكدسة رأسيا.

ومن المحتمل أن يعمل زر الطاقة الموجود على الجانب الأيمن بهاتف Galaxy A05s، بمثابة ماسح ضوئي لبصمات الأصابع، وأكدت سامسونج أيضا المواصفات الأساسية لهاتفها منخفض التكلفة، حيث ستجلب النسخة الهندية نفس مواصفات نظيرتها العالمية.

وبالنسبة لمواصفاته، سيحتوي هاتف Galaxy A05s على شاشة بقياس 6.7 بوصة، تحمل دقة FHD+، وسيشتمل إعداد الكاميرا الثلاثية على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مقترن بمستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

وسيعمل هاتف Galaxy A05s، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 680، ومن المتوقع أن تكون بقية المواصفات عبارة عن وحدة بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 25 وات، وسيقترن بذاكرة وصول عشوائي رام، بسعة 6 جيجابايت، ومساحة تخزين بسعة 128 جيجابايت.

ووفقا لشركة سامسونج، سيكون جهاز Galaxy A05s جهازا ميسور التكلفة يمنح المستهلكين مواصفات رائعة مقابل سعر قليل، ومن المقرر أن تكشف التفاصيل الرسمية للهاتف يوم الأربعاء المقبل.