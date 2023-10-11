أقوى وأغلى هواتف أندرويد.. خصم 30% على سامسونج جالكسي S23 ألترا

يعد جوال سامسونج جالكسي S23 ألترا، من أقوى هواتف أندرويد بالأسواق بل وأغلاها أيضا، لذا تقدم بعض مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، خصومات مذهلة على جوال سامسونج الرائد، مما يمنح العملاء فرصة لشراء الجهازذ ذو التكلفة الباهظة، بسعر أقل بكثير من قيمته الحقيقية.

خصم 30% على جوال سامسونج جالكسي S23 ألترا

ولحسن الحظ، حصل جوال سامسونج المميز جالكسي S23 ألترا، على تخفيض كبير في أسعاره مما جعله في متناول الجميع أكثر من أي وقت مضى، مع خصم غير مسبوق يصل إلى 30% على أحد مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت.

ويتوفر جوال سامسونج جالكسي S23 الترا، ثنائي الشريحة على خصم يصل إلى 30% في السعودية، وكان السعر الأصلي للجهاز على المتجر الإلكتروني يبلغ 5199 ريالا سعوديا، ليصبح سعر هذا الجهاز المتميز بعد الخصم 3645 ريالا سعوديا، للطراز بسعة 12 + 256 جيجابايت.

سامسونج جالكسي S23 الترا

مواصفات جوال سامسونج جالكسي S23 ألترا

يتميز جوال سامسونج جالكسي S23 ألترا، بشاشة Dynamic Amoled 2x، يبلغ قياسها 6.8 بوصة، وبجودة عرض +QHD، تدعم معدل تحديث 120 هرتز وتقنية +HDR10، وتمتاز بطبقة من زجاج Gorilla Victus 2 للحماية من الخدوش والصدمات.

وجاء جوال سامسونج جالكسي S23 ألترا، مع كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل متصلة بكاميرا Ultrawide بزاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرتين مقربتين Telephoto بدقة 10 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، تدعم الضبط التلقائي للصورة، ويمكنها تصوير فيديو +HDR10 بدقة 4K.

ويعمل جوال سامسونج جالكسي S23 ألترا، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 الذي صنع خصيصا لسلسلة جالاكسي، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت.

ويحزم جوال سامسونج جالكسي S23 ألترا، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات.