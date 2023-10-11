أقوى موبايل سامسونج للشباب بسعر مناسب في السوق

يعد هاتف Galaxy A24 من شركة سامسونج الكورية الجنوبية واحد من أفضل الهواتف الذكية المناسبة للشباب نظرا لأنه يجمع بين المواصفات القوية و السعر المناسب للغاية، حيث يتميز الهاتف بمعالج قوي وبطارية كبيرة وكاميرا فائقة الدقة.

وجاء Galaxy A24 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع Super AMOLED بقياس 6.5 بوصة بجودة عرض +FHD ، مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز في الثانية، مع دقة 1080 × 2340 بيكسل، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف، مع زجاج أمامي وإطار بلاستيكي في الجانب والخلف.

ويقدم Galaxy A24 كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع ميزة التثبيت البصري OIS وكاميرا ultrawide بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي Galaxy A24 على بطارية سعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 25 وات، مع نظام التشغيل Android 13 وواجهة المستخدم OneUI 5.1، وألوان الأسود والأخضر والفضي.

ويعمل Galaxy A24 بمعالج من نوع Helio G99 من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت، قابلة للتوسعة.

ويبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy A24 في السوق المصري من حوالي 6 آلاف و820 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .