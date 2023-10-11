عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أقوى موبايل سامسونج للشباب بسعر مناسب في السوق

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A24

يعد هاتف Galaxy A24 من شركة سامسونج الكورية الجنوبية واحد من أفضل الهواتف الذكية المناسبة للشباب نظرا لأنه يجمع بين المواصفات القوية و السعر المناسب للغاية، حيث يتميز الهاتف بمعالج قوي وبطارية كبيرة وكاميرا فائقة الدقة. 

  

وجاء Galaxy A24 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع Super AMOLED بقياس 6.5 بوصة بجودة عرض +FHD ، مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز في الثانية، مع دقة 1080 × 2340 بيكسل، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف، مع زجاج أمامي وإطار بلاستيكي في الجانب والخلف.

 

ويقدم Galaxy A24 كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع ميزة التثبيت البصري OIS وكاميرا ultrawide بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي Galaxy A24 على  بطارية سعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 25 وات، مع نظام التشغيل Android 13 وواجهة المستخدم OneUI 5.1، وألوان الأسود والأخضر والفضي.

 

ويعمل Galaxy A24 بمعالج من نوع Helio G99 من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت، قابلة للتوسعة.

ويبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy A24 في السوق المصري من حوالي 6 آلاف و820 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

 

سامسونج هواتف سامسونج أفضل هواتف سامسونج أقوى موبايل سامسونج للشباب Galaxy A24 سعر Galaxy A24

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

مفيش لاعب وقف جنبي.. تعليق مؤثر من نجم الزمالك بعد أزمته الأخيرة

التنازل عن 720 كيلومترًا ووافق عليها مرسي وكانت حلم «ترامب».. ما هي خطة «جيورا آيلاند» لتوطين سكان غزة في سيناء؟|القصة الكاملة

رغم دعمه إسرائيل.. طلب من بايدن لـ نتنياهو بشأن المدنيين في غزة

بسبب الممارسات غير الشرعية.. إجراء عاجل من البنوك في مصر | تفاصيل

2600 جنيه للجرام .. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم

فستان زفاف زوجة تامر عاشور يثير الجدل على السوشيال ميديا| تفاصيل إطلالتها

ترشيحاتنا

الفراخ بـ60 والبيض بـ85 جنيها في المزرعة.. شعبة الدواجن تعلن السعر بعد التخفيض

16 صورة ترصد بدء تطبيق التعليم بالليجو في المدارس لتنمية ذكاء الطلاب| تفاصيل

الفراخ ب65 جنيها والبيض ب115.. منتجي الدواجن تكشف عن موعد تخفيض الأسعار للمواطنين

الانتخابات الرئاسية 2024..الهيئة الوطنية تبدأ تلقى أوراق المرشحين في اليوم السابع

لو متعرفش | السكة الحديد توفر تذاكر قطارات مجانية لهذه الفئات

صحيفة عبرية عن خطاب الرئيس الأمريكي: بايدن صهيوني وصديق لإسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور وفيديوهات جديدة من حفل زفاف تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

امرأة تثير الجدل عبر التيك توك لفقدانها نصف وزنها في وقت قياسي

شيلوا الصيفى واستعدوا.. انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار بسبب المنخفضات الأوروبية

نشرة المرأة والصحة|فستان زفاف زوجة تامر عاشور يثير الجدل على السوشيال ميديا.. أمراض خطيرة تهدد صحة النساء

فيديو

صور وفيديوهات جديدة من حفل زفاف تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

عاصفة شمسية وحقيقة انقطاع الإنترنت .. ناسا تجيب /فيديو جراف

تحذير من 5 أيام.. فترة حرجة للأرض وزلازل كبيرة

بياخد كيماوي وتعبان جدًا.. رسالة مؤثرة من نجل هاني الناظر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ