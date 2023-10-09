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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل سامسونج الأنسب للشباب في السوق.. اعرف أرخص بديل لـ Galaxy S23

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A54

يعتبر اقتناء هواتف Galaxy S23 الرائدة من سامسونج بمثابة حلم لدى الكثير من الشباب نظرا لقدراتها المتميزة حيث تعد أفضل هواتف أندرويد في العالم، ولكن سعرها المرتفع يقف عائقا أمام الكثير لشرائها، لذلك يتجه البعض فورا إلى البديل الأرخص والأنسب ولكن مع مواصفات كبيرة. 

 

ويتميز هاتف Galaxy A54 بأنه أفضل بديل مناسب للشباب والفئة المتوسطة لمحبي اقتناء هواتف سامسونج، حيث يقدم سعر أقل من نصف سعر Galaxy S23 بالإضافة إلى مواصفات قوية أبرزها معالج مميز و بطارية ذات سعة كبيرة وكاميرا فائقة الدقة. 

 

وجاء Galaxy A54 بشاشة نوع Super AMOLED بقياس 6.4 بوصة، ودقة 1080 بكسل مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ودعم تقنية Vision Booster، وحماية Corning Gorilla Glass 5 بالإضافة إلى تصنيف IP67 لمقاومة المياه والغبار.

ويقدم Galaxy A54 كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f / 1.8 وكاميرا تصوير فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجا بكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f / 2.2 .

 

ويعمل Galaxy A54 مع معالج من تصنيع شركة سامسونج من نوع Exynos 1380، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية قابلة للزيادة 128 جيجابايت و 256 جيجابايت. 

ويحتوي Galaxy A54 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع  بقوة 25 وات، والتي يمكنها الاستمرار ليوم كامل، مع نظام التشغيل أندرويد 13، وواجهة المستخدم لـ السوفت وير One UI 5.1.

 

ويبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy A54 في السوق المصري من حوالي 13 ألف و 275  جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

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