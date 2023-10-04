كاميرا 200 ميجابكسل.. أفضل موبايل شاومي للفئة المتوسطة في السوق

يتميز هاتف Redmi Note 12 Pro Plus من شركة شاومي الصينية بمواصفات قياسية حيث يقدم كاميرا 200 ميجابكسل، مع بطارية كبيرة ومعالج قوي وشاشة يمكنها تشغيل مقاطع الفيديو عالية الجودة، مع سعر مناسب للشباب والفئة المتوسطة.

وجاء Redmi Note 12 Pro Plus بشاشة مقاومة للمياه والغبار قياس 6.67 بوصة، من نوع AMOLED، وبجودة عرض +FHD، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وطبقة حماية للزجاج من نوع Gorilla Glass 5.

ويقدم Redmi Note 12 Pro Plus كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تأتي بدقة 200 ميجابكسل، بمستشعر HPX من سامسونج يدعم التقريب البصري OIS، متصلة بعدسة ثانوية عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ووحدة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي Redmi Note 12 Pro Plus على بطارية بقوة 4980 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات المدعوم بتقنية HyperCharge مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0.

ويعمل Redmi Note 12 Pro Plus بمعالج من نوع Dimensity 1080 من شركة ميديا تيك التايوانية، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 و 12 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2، مع نظام التشغيل Android 13 .

ويبدأ سعرRedmi Note 12 Pro Plus في السوق المصري من حوالي 15 ألفاً و 250 جنيهاً، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .