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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

معالج كوالكوم وكاميرا 108 ميجابكسل.. أقوى موبايل سامسونج في الفئة المتوسطة

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A73

يعد هاتف Galaxy A73 من شركة سامسونج واحدا من أقوى هواتف الفئة المتوسطة التي يمكن شرائها، والتي تتميز بمواصفات قياسية بدءا من الشاشة والكاميرا الفائقة إلى المعالج القوي والبطارية ذات السعة الكبيرة. 

 

وجاء Galaxy A73 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع Super AMOLED Plus قياس 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ودقة +Full HD، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وتصنيف IP67. 

 

وتتميز Galaxy A73 بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، مع كاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر للعمق بدقة 5 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية  بدقة 32 ميجابكسل، مع فلاش LED في الخلف، وميزات HDR و panorama. 

     

ويعمل Galaxy A73 بمعالج من نوع Snapdragon 778G من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، ويدعم شبكة 5G ، يقترن بذاكرة وصول عشوائي سعة 6 و 8 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت. 

 

ويحتوي Galaxy A73 ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، والتي توفر عمر بطارية لساعات طويلة، ويدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 25 وات.

 

ويبدأ سعر Galaxy A73 في السوق المصري من حوالي  17 آلاف و459 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

 

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