صفقة لمحدودي الدخل.. أفضل موبايل سامسونج ممكن تشتريه

مع ارتفاع أسعار الهواتف، يعد شراء هاتف مميز بإمكانات كبيرة مع سعر مناسب أمرا صعبا للغاية، ولكن هناك عددا من هذه الهواتف التي يمكنها تقديم قيمة كبيرة مع سعر مناسب، ومن بينها هاتف Galaxy A14 من شركة سامسونج والذي يقدم أفضل قيمة ممكنة لمحدوي الدخل مع سعر رخيص.

وجاء Galaxy A14 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD بقياس 6.6 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية ، مع دقة 1080x2408 بيكسل، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الشاشة.

ويقدم Galaxy A14 كاميرا خلفية ثلاثية ، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، والثانية للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل والثالثة مستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل Galaxy A14 بمعالج من نوع Exynos 1330 من تصنيع سامسونج أو معالج من نوع MT6833 Dimensity 700 من تصنيع شركة ميدياتيك التايوانية بدقة تصنيع 7 نانومترعلى حسب المنطقة الجغرافية.

ويتوفر Galaxy A14 بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 و 6 و 8 جيجابايت رام، مع سعة تخزين داخلية 64 و 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة، مع نظام تشغيل أندرويد Android 13، وواجهة المستخدم للسوفت وير One UI Core 5 .

ويحتوي Galaxy A14 على بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 15 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0 ، وتقنية GPS، مع ألوان الأسود، والأحمر الداكن، والفضي، والأخضر.

ويبدأ سعر Galaxy A14 في السوق المصري من حوالي 4 آلاف و 888 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .