تسريبات تكشف مواصفات هاتف سامسونج القادم للفئة المتوسطة

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعتزم هاتف جديد للفئة المتوسطة مع سعر مناسب، حيث سيصدر الهاتف تحت اسم Galaxy A35 وسيكون خليفة لـ Galaxy A34 الذي تم الإعلان عنه في شهر مارس الماضي.

بحسب موقع GSMArena فإن هاتف سامسونج Galaxy A35 قد يتم إطلاقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة حيث سيحصل على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل وهي ترقية مقارنة بالكاميرا الأساسية في هاتف Galaxy A34 التي تبلغ 48 ميجابكسل من حيث الدقة.

ويحصل هاتف سامسونج Galaxy A35 القادم على شاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع Super AMOLED، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية ، ودعم تقنية Vision Booster، ومستشعر للبصمة.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A35 القادم على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم شحن بقوة 25 وات، مع نظام التشغيل أندرويد.

وسيعمل هاتف سامسونج Galaxy A35 القادم بمعالج من نوع Dimensity من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية لم يتم تحديده، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 أو 8 جيجابايت رام، وسعة تخزين قابلة للتوسعة 128 و 256 جيجابايت.