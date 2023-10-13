عرض الجمعة.. اشترى موبايل سامسونج Galaxy M54 بخصم 13%

يعد Galaxy M54، أحد هواتف سامسونج متوسطة الفئة في السوق المصري، فهو يتميز بالعديد من المواصفات الرائعة التي تجعل الكثير من الناس يقبلون على شرائه، وهو من أقوى هواتف أندرويد التي تتمتع بإعدادات كاميرا قوية تقدم صورا وفيديوهات عالية الجودة، إلى بطارية ضخمة بسعة 6000 مللى أمبير.

خصم 13% على هاتف سامسونج Galaxy M54 في مصر

حصل هاتف سامسونج Galaxy M54، على خصم مغرى على أحد مواقع التجارة الإلكترونية في مصر، حيث يبلغ سعر الهاتف قبل الخصم 18999 جنيه مصري، أما سعر الهاتف بعد الخصم فأصبح 16499 جنيه مصري، شاملا ضريبة القيمة المضافة.

وتبلغ قيمة الخصم على الهاتف 2500 جنيه مصري، بنسبة الخصم تصل 13%، ويتوفر إصدار الشرق الأوسط من هاتف سامسونج Galaxy M54، ثنائي الشريحة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت ودعم تقنية 5G، باللون الأزرق الداكن.

خصم 13% على هاتف سامسونج Galaxy M54 في مصر

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف سامسونج Galaxy M54، ببطارية عملاقة تبلغ قوتها 6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 5.1 المستندة على نظام أندرويد 13.

وجاء هاتف سامسونج Galaxy M54، بكاميرا خلفية ثلاثية مميزة، الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابيكسل، تدعم تقنية التثبيت البصري OIS، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل.

ويتمتع هاتف سامسونج Galaxy M54، بشاشة كبيرة من نوع Super AMOLED، يبلغ قياسها 6.7 بوصة، بجودة عرض +FHD، وبدقة 2400×1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، ومحمية بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass 5.

ويتم تشغيل هاتف سامسونج Galaxy M54، بواسطة معالج Exynos 1380، المطور من قبل شركة سامسونج بدقة تصنيع 5 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتي ما يصل 1 تيرابايت،عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.