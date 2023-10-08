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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 5399 جنيها على آيفون 13 في مصر.. إلحق العرض

هاتف آيفون 13
هاتف آيفون 13

تشمل عروض الصيف على مواقع التجارة الإلكترونية، خصومات رائعة على هواتف آيفون 13 الرائدة من آبل، حيث توفر تلك المواقع عروضا مغرية على هواتف آيفون مما يمنح العملاء فرصة لشراء هواتف باهظة الثمن بتكلفة أقل بكثير من قيمتها الحقيقية.


خصم 15% على هاتف آيفون 13 في مصر

ولحسن الحظ، يتوفر هاتف آيفون 13 من آبل، مقابل خصما مغريا يقدر بـ 15%، على أحد مواقع التجارة الإلكترونية في مصر، حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي بأقل من 5399 جنيها مصريا من سعر الهاتف الأساسي.

 

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ويتوفر الإصدار العالمي، من هاتف آيفون 13، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت، باللون الوردى، في مصر مقابل سعر 29600 جنيه مصري بدلا من 34999 جنيه مصري.

خصم 15% على هاتف آيفون 13 في مصر

مواصفات هاتف آبل آيفون 13

يتميز هاتف آيفون 13، بشاشة من نوع Super Retina XDR OLED، ويبلغ قياسها 6.1 بوصة، تتميز بطبقة حماية من نوع ceramic shield لحمايتها، تدعم معدل تحديث يبلغ 12 هرتز فى الثانية، وكثافة بكسل تبلغ 460 بكسل في البوصة.

ويعمل هاتف آيفون 13، بواسطة معالج آبل الرائد A15 Bionic، المطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت.

ويتمتع هاتف آيفون 13، بكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 12 ميجابكسل إلى جانب كاميرا عريضة بدقة 12 ميجابكسل، تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار في الثانية، مع فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف آيفون 13، بطارية بقوة 3240 مللي أمبير في الساعة، وتأتي مع دعم للشحن السريع يصل إلى 20 وات.

هاتف آيفون 13
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