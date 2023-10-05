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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

صفقة لا تفوت.. خصم 6105 جنيه على أوبو Reno 10 في مصر

هاتف أوبو Reno 10
هاتف أوبو Reno 10 5G

تقدم أشهر مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا مغرية على هواتف Reno من أوبو، تشمل تخفيضات مذهلة على هواتف الفئة المتوسطة التي قد تأتي بسعر باهظ جدا بالنسبة لبعض المستهلكين، من خلال تقديم هذه الهواتف في عروض قوية بسعر أرخص لمنح عملائها فرصة للحصول على جهاز رائع مقابل سعر أقل.


خصم 27% على هاتف أوبو Reno 10 5G

ولحسن الحظ، حصل هاتف أوبو Reno 10 5G، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في مصر.

 

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ويأتي Reno 10 5G مع خصما مغريا حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع للبيع أونلاين على الإنترنت، ويقدم الموقع خصما يصل إلى 27% مما يوفر ما يصل إلى 6105 جنيها مصريا من سعر الهاتف الأساسي.

ويتوفر إصدار الشرق الأوسط من هاتف أوبو Reno 10 5G، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية ببسعة 256 جيجابايت، مع دعما لتقنية الجيل الخامس 5G، باللون الأسود، بسعر 15895 جنيه مصري، بدلا من 22000 جنيه مصري.

خصم 27% على هاتف أوبو Reno 10 5G

مواصفات أوبو Reno 10 5G

يتميز هاتف أوبو Reno 10 5G، بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.7 بوصة، مع دقة 1080 × 2412 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وتتميز بزجاج واقي من نوع Asahi Glass AGC DT-Star2 مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويتمتع هاتف أوبو Reno 10 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بعدسة واسعة بدقة 64 ميجابكسل، مع تقنية PDAF، وكاميرا تليفوتوجرافية بدقة 32 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش LED وتقنية HDR وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف أوبو Reno 10 5G، بواسطة معالج من نوع  Dimensity 7050 من تصنيع شركة ميدياتك التايوانية ، مع شريحة معالجة رسوميات الجرافيك من نوع Mali-G68 MC4 تقترن بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت قابلة للتوسعة.

ويحزم هاتف أوبو Reno 10 5G، بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقوة 67 وات، مع نظام تشغيل أندرويد 13 وواجهة المستخدم للسوفت وير ColorOS 13.1. 

هاتف أوبو Reno 10 5G
أوبو Reno Reno 10 Reno 10 5G أوبو Reno 10 5G

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