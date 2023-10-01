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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

انتهز الفرصة.. خصم 22% على جوال آبل الأسطورى iPhone 14

خصم 22% على جوال
خصم 22% على جوال iPhone 14

تقدم بعض مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا مغرية على هواتف أندرويد الرائدة، تشمل تخفيضات مذهلة على بعض ماركات الهواتف الذكية التي تأتي بسعر باهظ جدا، من خلال تقديمها في عرض قوية بسعر أرخص لمنح العملاء فرصة للحصول على جهاز رائع مقابل سعر أقل.

خصم 22% على جوال iPhone 14


ولحسن الحظ، حصل جوال iPhone 14، على خصم ضخم على أحد مواقع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، حيث يبلغ سعر الهاتف قبل الخصم 3999 درهما إماراتيا، أما سعر الهاتف بعد الخصم فأصبح 2632 درهما إماراتيا، شاملا ضريبة القيمة المضافة.

وتبلغ قيمة الخصم على الهاتف 767 درهما إماراتيا، بنسبة الخصم تصل 22%، ويتوفر الإصدار العالمي من جوال iPhone 14، بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، باللون الأزرق.

خصم 22% على جوال iPhone 14

مواصفات جوال iPhone 14


يأتي جوال iPhone 14، مع شاشة Super Retina XDR من نوع OLED، يبلغ قياسها 6.1 بوصة، وبدقة 1170 × 2532 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، مع ذروة سطوع للمحتوى عالي الوضوح HDR.

ويمتاز جوال iPhone 14، بإعداد كاميرا خلفية مزدوج العدسات، يضم عدسة بدقة 12 ميجابكسل، تدعم التثبيت البصرري OIS، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، مع مجال رؤية 120 درجة، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 12 ميجابكسل، تدعم ميزة التركيز التلقائي للصورة.

ويعمل جوال iPhone 14، بواسطة معالج آبل A15 Bionic، المطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، مع وحدة معالجة مركزية سداسية النواة، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

ويحتوي جوال iPhone 14، على بطارية بقوة 3279 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 20 وات، والتي يمكنها شحن الجهاز من 0 إلى 50 % في غصون 30 دقيقة فقط، ويتوفر الهاتف في 5 ألوان رائعة الأبيض والأسود والأرجواني والأحمر والأخضر.

خصم 22% على جوال iPhone 14
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