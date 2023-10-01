Poco M5.. خصم جبار على أكثر هواتف شاومي مبيعا في مصر

يعد هاتف Poco M5، من أكثر هواتف شاومي مبيعا في مصر، حيث يقدم هاتف الفئة المتوسطة، العديد من المواصفات القوية التي تجعل الكثير من الناس يقبلون على شرائه، من بينها شاشة كبيرة سريعة الاستجابة للمس، مع عمر بطارية يدوم لفترة طويلة، إلى جانب كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

خصم 17% على هاتف شاومي Poco M5

ولحسن الحظ، حصل إحدي هواتف Poco التي تقدمها شركة شاومي، والذي ينطلق تحت اسم Poco M5، في كل من مصر والسعودية والإمارات، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية في مصر.

ويأتي هاتف شاومي Poco M5، مع تخفيض هائل على موقع للبيع أونلاين في مصر، حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي مع خصما يصل إلى 17% عن السعر الأصلى للهاتف.

ويتوفر الإصدار العالمي من هاتف شاومي Poco M5، بسعة 6 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت، باللون الأخضر، في مصر، مقابل سعر 5750 جنيها مصريا، بدلا من 7000 جنيها مصريا.

مواصفات هاتف شاومي Poco M5

يتميز هاتف شاومي Poco M5، بشاشة من نوع LCD، يبلغ قياسها 6.58 بوصة، وبجودة عرض + Full HD ، تدعم معدل 90 هرتز في الثانية، تحتوى على مستشعر لبصمات الأصبع مدمج أسفلها، مع طبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass 3.

ويمتاز هاتف شاومي Poco M5، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 1.8 ، مع مستشعر للماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.4 و مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 2.4، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويتم تشغيل هاتف شاومي Poco M5، بواسطة معالج ميدياتك من نوع من نوع Helio G99، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4X بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 بسعة 64 أو 128 جيجابايت.

ويحزم هاتف شاومي Poco M5، بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويعمل بنظام التشغيل Android 13، ويتوفر في 3 ألوان هي: الأسود والأخضر والأصفر.