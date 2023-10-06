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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

صفقة متتفوتش.. خصم رائع على جوال آبل الرائد آيفون 14 برو ماكس

جوال آيفون 14 برو
جوال آيفون 14 برو ماكس

يعد جوال آيفون 14 برو ماكس، من أقوى هواتف آبل في الأسواق، فهو يتميز بالعديد من المواصفات الرائعة التي تجعل الكثير من الناس يقبلون على شرائه، فهو يأتي مزودا بإعدادات كاميرا قوية تقدم صورا وفيديوهات عالية الجودة، إلى جانب شاشة كبيرة سريعة الاستجابة للمس، مع عمر بطارية يدوم لفترة طويلة.

خصم 14% على جوال آيفون 14 برو ماكس من آبل

ولحسن الحظ، حصل جوال آيفون 14 برو ماكس من آبل، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في المملكة العربية السعودية.

 

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ويقدم موقع التجارة الألكترونية خصما مغريا على الهاتف يصل إلى 14%، حيث يباع جوال آيفون 14 برو ماكس بسعر أقل من سعره الأصلي بخصم يصل إلى 1000 ريال سعودي.

وتتوفر نسخة الشرق الأوسط من جوال آيفون 14 برو ماكس، بسعة 6 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 512 جيجابايت مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G، باللون الفضي، في السعودية مقابل سعر 5799 ريال سعودي، بدلا من 6799 ريال سعودي.

مميزات جوال آيفون 14 برو ماكس

يمتاز جوال آيفون 14 برو ماكس، بشاشة كبيرة يبلغ قياسها 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr، محمية بطبقة أقوي ضد الخدش من السيراميك Ceramic Shield بدون أي حواف، تدعم معدل تحديث يبلغ تردده 120 هرتز في الثانية، تدعم سطوع الشاشة 1600 شمعة حتى 2000 شمعة لمحتوى HDR، كما تتميز بدعم تقنية Always-On.

ويتميز جوال آيفون 14 برو ماكس، بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، بفتحة عدسة f / 1.78، متصلة بكاميرا جديدة فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل، مع عدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، مع مستشعر TOF 3D LiDAR لتصوير العمق، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

وزودت آبل جوال آيفون 14 برو ماكس، ببطارية تبلغ قوتها 4323 مللى أمبير في الساعة، يتم شحنها من 0 إلى 50% في غصون 30 دقيقة فقط، وتدعم العمل مع الشاحن اللاسلكي MagSafe بقدرة 15 وات، ويتوفر الهاتف في اللون الأسود والفضي والذهبي  والبنفسجي.

وبينما يتم تشغيل جوال آيفون 14 برو ماكس، بمعالج آبل الأحدث A16 Bionic، المطور بمعمارية 4 نانومتر، ويأتي المعالج مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت.

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