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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض جبار.. احصل على جوال شاومي 12 برو بـ خصم 45%

جوال شاومي 12 برو
جوال شاومي 12 برو

تقدم شركة شاومي مجموعة مميزة من الهواتف الرائدة، التي تتميز بعدد من الإمكانات القوية التي تجعل الكثيرين يقبلون على شرائها، من بينها هاتف "شاومي 12 برو"، والذي يتميز بمواصفات عالية توفر للمستخدم تجربة رائعة مشابهة لأجهزة آيفون، بدءا من الأداء القوى ومرورا بالشاشات الكبيرة، مع معدلات تحديث عالية من أجل الألعاب، إلى جانب إعدادات كاميرا متطورة توفر تجربة تصوير احترافية.

 

خصم 45% على جوال شاومي 12 برو

ولحسن الحظ، حصل جوال شاومي 12 برو، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في الإمارات، مما يمنح العملاء فرصة لشراء الهاتف باهظ الثمن بتكلفة أقل بكثير من قيمته الحقيقية.

 

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ويأتي جوال شاومي 12 برو، مع خصما مغريا حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع للبيع أونلاين على الإنترنت، ويقدم الموقع خصما يصل إلى 45% مما يوفر ما يصل إلى 1769 درهما إمارتيا من سعر الهاتف الأساسي.

ويتوفر الإصدار العالمي من جوال شاومي 12 برو، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة داخلية ببسعة 256 جيجابايت، باللون البنفسجي، بسعر 2130 درهم إماراتي، بدلا من 3899 درهما إماراتيا.

خصم 45% على جوال شاومي 12 برو

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز جوال شاومي 12 برو، بشاشة كبيرة من نوع AMOLED، بقياس 6.73 بوصة، وبجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1440 × 3200 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass Victus.

ويعمل جوال شاومي 12 برو، بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 1، والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع  UFS 3.1.

 

وجاء  جوال شاومي 12 برو،  بكاميرا خليفة ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري OIS، متصلة بعدسة ثانوية عريضة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

 

ويحتوي جوال شاومي 12 برو، على بطارية ضخمة بقوة 4600 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات، والذي يشحن البطارية من صفر إلى 100% في حوالي 18 دقيقة فقط.

 

وتشمل المواصفات المتبقية بجوال شاومي 12 برو، وجود مكبرات صوت استريو، ومستشعر بصمات الأصابع أسفل الشاشة للأمان البيومترى، ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، ومنفذ شحن USB C، وتقنية Dolby Atmos، ويتوفر الهاتف في 4 ألوان هي: الرمادي، الأزرق، الأرجواني، الأخضر.

جوال شاومي 12 برو
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