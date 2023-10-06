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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تليفون يقلب الموازين.. موبايل جديد من شاومي بإمكانيات جبارة

Xiaomi 13T Pro
Xiaomi 13T Pro

بدأت شركة شاومي الصينية، بالترويج لهاتفها الجديد Xiaomi 13T Pro، الذي طورته ليكون منافسا قويا في عالم هواتف أندرويد.

مواصفات هاتف شاومي Xiaomi 13T Pro

 

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز Xiaomi 13T Pro بكونه هاتف ذكي حاصل على تصنيف IP68 مع تصميم المعروف به سلسلة شاومي 13، يمكنك الحصول عليه إما بظهر زجاجي أو جلد صديق للبيئة، ويتمتع الجهاز بمعالج قوى وشحن أسرع، والتقاط فيديو بدقة 8K، ودعما لقنية Wi-Fi 7.

 

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يأتي هاتف شاومي Xiaomi 13T Pro، مع شاشة مميزة كبيرة الحجم بقياس 6.67 بوصة، من نوع OLED، وبجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز وعمق الألوان 12 بت وDolby Vision، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5.

Xiaomi 13T Pro

وجاء هاتف شاومي Xiaomi 13T Pro، مع كاميرا خليفة ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري OIS، متصلة بعدسة بدقة 50 ميجابكسل، ووحدة لتصوير الماكرو بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل.

ويتم تشغيل هاتف شاومي Xiaomi 13T Pro، بواسطة معالج ميدياتك المتطور من نوع Dimensity 9200+، بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت من نوع  UFS 4.0.

Xiaomi 13T Pro

ويحتوى هاتف Xiaomi 13T Pro، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات، والذي يشحن البطارية من صفر إلى 100% في حوالي 19 دقيقة فقط.

وزودت شاومي هاتف Xiaomi 13T Pro، بمكبرات صوت استريو مزدوجة، ومستشعر بصمات الأصابع على الإطار الجانبي للأمان البيومترى، ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، ومنفذ شحن USB C، وتقنية Dolby Atmos، كما يدعم الهاتفين مقاومة الماء وفقا لمعيار IP53، ويتم تشغيل كلا الهاتفين بواسطة واجهة المستخدم  MIUI 14، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13.

Xiaomi 13T Pro

وحددت شاومي سعر هاتف Xiaomi 13T Pro، للبيع في أوروبا مقابل سعر حوالى 800 يورو (أى ما يعادل حوالي 26 ألف و 100 جنيه)، وهو يتوفر في 3 ألوان هي: الأخضر والأسود والأزرق.

Xiaomi 13T Pro
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