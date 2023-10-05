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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الحق اشتريه.. عرض ميتفوتش على موبايل شاومي ريدمي نوت 11

هاتف شاومي ريدمي
هاتف شاومي ريدمي نوت 11

يعد هاتف شاومي ريدمي نوت 11، من أفضل هواتف الفئة المتوسطة في مصر، والذي يتميز بمواصفات عالية وسعر رخيص مما يوفر للمستخدم تجربة رائعة مشابهة لأجهزة الفلاجشيب، بدءا من الأداء القوى ومرورا بالشاشات الكبيرة، مع معدلات تحديث عالية من أجل الألعاب، إلى جانب إعدادات كاميرا متطورة توفر تجربة تصوير احترافية، جميعها من المواصفات الأساسية التي يمكنك أن تجدها بسهولة في أحدث موبايلات الفئة المتوسطة من شاومي.

خصم 16% على موبايل شاومي ريدمي نوت 11 في مصر

ولحسن الحظ، حصل هاتف ريدمي نوت 11 من شاومي، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في مصر، مما يمنح العملاء فرصة لشراء الهواتف باهظة الثمن بتكلفة أقل بكثير من قيمته الحقيقية.

 

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ويأتي ريدمي نوت 11 مع خصما مغريا حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع للبيع أونلاين على الإنترنت، ويقدم الموقع خصما يصل إلى 16% مما يوفر ما يصل إلى 1525 جنيها مصريا من سعر الهاتف الأساسي.

ويتوفر إصدار الشرق الأوسط من هاتف شاومي ريدمي نوت 11،بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة داخلية ببسعة 128 جيجابايت، باللون الرمادي الداكن، بسعر 7675 جنيها مصريا، بدلا من 9200 جنيه مصري.

خصم 16% على موبايل شاومي ريدمي نوت 11 في مصر

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف شاومي ريدمي نوت 11، بشاشة كبيرة من نوع AMOLED، بقياس 6.43 بوصة، وبجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ومحمية بزجاج Gorilla Glass 3.

ويعمل هاتف شاومي ريدمي نوت 11، بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 680، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الرابع 4G، ويأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت من نوع  UFS 2.2.

وجاء هاتف شاومي ريدمي نوت 11، بكاميرا خليفة رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري OIS، متصلة بعدسة ثانوية عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ووحدة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 مياجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف شاومي ريدمي نوت 11، على بطارية ضخمة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، والذي يشحن البطارية من صفر إلى 100% في حوالي 60 دقيقة فقط.

وتشمل المواصفات المتبقية بهاتف شاومي ريدمي نوت 11، وجود مكبرات صوت استريو، ومستشعر بصمات الأصابع على الإطار الجانبي للأمان البيومترى، ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، ومنفذ شحن USB C، وتقنية Dolby Atmos، كما يدعم الهاتف مقاومة الماء وفقا لمعيار IP53.

هاتف شاومي ريدمي نوت 11
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