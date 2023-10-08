كاميرا 200 ميجابكسل.. شاومي تطلق هاتفا متطورا بسعر منافس

كشفت شركة شاومي، عن هاتف متوسط التكلفة يتميز بمستشعر تصوير للكاميرا الخلفية بدقة 200 ميجابكسل، والذي ينافس أفضل هواتف أندرويد التي طرحت هذا العام من حيث السعر والمواصفات.



سعر ومواصفات شاومي Redmi Note 13 Pro

يتميز هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro، بشاشة كبيرة بقياس 6.67 بوصة، من نوع OLED، وبجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1220 × 2712 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass Victus.

ويتم تشغيل هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 7s Gen 2، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 أو 16 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

Redmi Note 13 Pro

ويمتاز هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro، بكاميرا خليفة ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 200 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري OIS، متصل بعدسة ثانوية عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ووحدة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Redmi Note 13 Pro

ويحتوي هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro، على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5100 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن الخارق السريع بقدرة 67 وات وفقا لمعيار HyperCharge، والذي يشحن البطارية من صفر إلى 100% في حوالي 44 دقيقة فقط.

Redmi Note 13 Pro

ويتوفر هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro، في الأسواق العالمية مقابل سعر 180 يورو (أي ما يعادل 5850 جنيه مصري).

