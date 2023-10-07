كاميرا 108 ميجابكسل.. خصم 44% على جوال شاومي ريدمي نوت 12S

يعتبر هاتف شاومي ريدمي نوت 12S، أحدث إضافة إلى عائلة هواتف شاومي متوسطة الفئة، وهو يأتي بمميزات رائعة تجعله منافسا قويا في السوق، من بينها تصميم شبابي أنيق، مع معالج قوى، وشاشة عرض كبيرة، وسعة بطارية ضخمة تكفي للاستخدام طوال اليوم ويتم شحنها سريعا.

خصم 44% على جوال شاومي ريدمي نوت 12S

وحصل جوال ريدمي نوت 12S من شاومي، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في الإمارات.

ويأتي ريدمي نوت 12S، مع خصما مغريا حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع للبيع أونلاين على الإنترنت، ويقدم الموقع خصما يصل إلى 44% مما يوفر ما يصل إلى 492 درهما إماراتيا من سعر الهاتف الأساسي.

ويتوفر الإصدار العالمي، من جوال شاومي ريدمي نوت 12S، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت، باللون الأزرق الثلجي، في الإمارات بسعر 607 درهما إمارتيا، بدلا من 1099 درهما إماراتيا.

خصم 44% على جوال شاومي ريدمي نوت 12S

مواصفات Redmi Note 12S

يتميز جوال شاومي ريدمي نوت 12S، بشاشة كبيرة من نوع AMOLED، بقياس 6.43 بوصة، وبجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ومحمية بزجاج Gorilla Glass 3.

ويتم تشغيل جوال شاومي ريدمي نوت 12S، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G96، والمطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الرابع 4G، ويأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 أو 256 جيجابايت.

ويتمتع جوال شاومي ريدمي نوت 12S، بكاميرا خليفة ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري OIS، متصلة بعدسة ثانوية واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ووحدة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحتوي جوال شاومي ريدمي نوت 12S، على بطارية ضخمة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، والذي يشحن البطارية من صفر إلى 100% في حوالي 60 دقيقة فقط.

وتشمل المواصفات المتبقية بجوال شاومي ريدمي نوت 12S، وجود مكبرات صوت استريو، ومستشعر بصمات الأصابع على الإطار الجانبي للأمان البيومترى، ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، ومنفذ شحن USB C، وتقنية Dolby Atmos، وبطاقة SIM مزدوجة.