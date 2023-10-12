الحق العرض.. خصم 6450 جنيها على موبايل أوبو الجديد في مصر

تعد سلسلة Reno من أوبو، من أفضل هواتف أندرويد ضمن الفئة المتوسطة، لذا تقدم أشهر مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا مغرية على تشكيلة رينو المميزة، تشمل تخفيضات مذهلة على بعض الهواتف التي قد تأتي بسعر باهظ جدا بالنسبة لبعض المستهلكين، وتوفيرها في عروض قوية بسعر أرخص لمنح عملائها فرصة للحصول على جهاز رائع مقابل سعر أقل.

خصم 29% على موبايل أوبو الجديد في مصر



ولحسن الحظ، حصل أحدث هواتف Reno من أوبو، والذي ينطلق في كلا من مصر والسعودية والإمارات تحت اسم Reno 10 5G، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في مصر.





ويتوفر هاتف أوبو Reno 10 5G مع خصمًا مغريًا حيث يباع بسعر أقل من سعره ال أصلي على موقع للبيع أونلاين على الإنترنت، ويقدم الموقع خصمًا يصل إلى 29% مما يوفر ما يصل إلى 6450 جنيها مصريا أقل من سعر الهاتف الأساسي.

ويأتي إصدار الشرق الأوسط من هاتف أوبو Reno 10 5G، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت، مع دعما لتقنية الجيل الخامس 5G، باللون الرمادي، في مصر بسعر 15550 جنيه مصري، بدلا من 22000 جنيه مصري.

خصم 29% على موبايل أوبو الجديد في مصر

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف أوبو Reno 10 5G، بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.7 بوصة، مع دقة 1080 × 2412 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وتتميز بزجاج واقي من نوع Asahi Glass AGC DT-Star2 مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويتمتع هاتف أوبو Reno 10 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بعدسة واسعة بدقة 64 ميجابكسل، مع تقنية PDAF، وكاميرا تليفوتوجرافية بدقة 32 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش LED وتقنية HDR وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف أوبو Reno 10 5G، بواسطة معالج من نوع Dimensity 7050 من تصنيع شركة ميدياتك التايوانية ، مع شريحة معالجة رسوميات الجرافيك من نوع Mali-G68 MC4 تقترن بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت قابلة للتوسعة.

ويحزم هاتف أوبو Reno 10 5G، بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقوة 67 وات، مع نظام تشغيل أندرويد 13 وواجهة المستخدم للسوفت وير ColorOS 13.1.