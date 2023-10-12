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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رسميا.. أوبو تطلق هاتف Find N3 Flip عالميا| سعر ومواصفات

Oppo Find N3 Flip
Oppo Find N3 Flip

أطلقت شركة أوبو الصينية، هاتفها الصدفي الجديد Oppo Find N3 Flip، في الهند ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، وأول سوق دولى يطرح فيه الهاتف القابل للطي، ليبدأ رحلته العالمية اليوم بعد أن ظل شهرين كاملين متاح حصريا للبيع في الصين فقط.

ووفقا لما ذكرته الشركة في حدث الإطلاق الرسمي، يتميز الإصدار العالمي من هاتف Oppo Find N3 Flip، ببعض المواصفات المختلفة، ولكنه يتشارك في بعض المواصفات مع الإصدار الذي تم طرحه في الصين خلال شهر أغسطس الماضي.

 

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وعلى غرار الإصدار الصيني، يعمل هاتف أوبو Oppo Find N3 Flip، بواسطة معالج Dimensity 9200، المطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

وجاء الإصدار العالمي من هاتف أوبو Oppo Find N3 Flip، مع 4 كاميرات، فهو أول هاتف ذكي صدفي مزود بإعداد كاميرا ثلاثية، تضم جزيرة الكاميرا الدائرية ثلاث مستشعرات مع ميزات كاميرا Hasselblad، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل، وبدقة 32 ميجابكسل للكاميرا المقربة، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، تحزم هذه المستشعرات، جنبا إلى جنب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو في فتحة مركزية بالشاشة.

Oppo Find N3 Flip

ويحزم هاتف أوبو Oppo Find N3 Flip، بطارية بسعة 4300 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 44 وات، وتشمل الميزات الأخرى للجهاز ماسح ضوئي لبصمات الأصابع ومكبرات صوت استريو و NFC. وفيما يتعلق بالبرمجيات، يعمل الجهاز بنظام تشغيل ColorOS 13.2 المبني على نظام Android 13.

ويتميز الإصدار العالمي من هاتف أوبو Oppo Find N3 Flip، بشاشة داخلية قابلة للطي من نوع LTPO AMOLED بقياس 6.8 بوصة، بجودة عرض FullHD +، تبلغ دقتها 1080 × 2520 بكسل، تدعم معدل تحديث متكيف يصل إلى 120 هرتز في الثانية.

أوبو Oppo Find N3 Flip

وذلك إلى جانب، شاشة خارجية كبيرة من نوع AMOLED بقياس 3.26 بوصة، وبدقة 720 × 382 بكسل، توفر عددا من المزايا تسمح بتشغيل جميع أنواع التطبيقات والأدوات دون الحاجة لفتح الهاتف.

وتشتمل بقية الميزات في هاتف Oppo Find N3 Flip على قارئ بصمات الأصابع المثبت على الجانب ومكبرات صوت استريو ودعما لتقنية NFC.

ويتوفر هاتف أوبو Oppo Find N3 Flip، للبيع في الهند عبر متجر Oppo الرسمي بالبلاد، مقابل سعر حوالى 94.999 روبية هندية (أي ما يعادل 35.250 جميه مصري)، للنسخة بسعة 12 + 256 جيجابايت، على أن تبدأ المبيعات الرسمية للهاتف يوم 22 أكتوبر.

Oppo Find N3 Flip
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