بتصميم OnePlus Open.. صورة مسربة تكشف عن تحفة أوبو الجديدة Find N3

تستعد شركة أوبو Oppo الصينية، لإطلاق أحدث إصداراتها من الهواتف القابلة للطي تحت اسم Find N3، ومع قرب إطلاق الهاتف الجديد ظهرت صور ذات طابع رسمي للجهاز المرتقب على الإنترنت.

لقطة تجسسية تكشف عن هاتف أوبو الجديد Find N3



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت لقطات تجسسية عن تصميم هاتف أوبو القابل للطي Find N3، والذي يشبه إلى حد كبير تصميم هاتف وان بلس القابل للطي OnePlus Open.

وتشير الصور المسربة على موقع "ويبو" الصيني، إلى أن هاتف أوبو القابل للطي Find N3، سيحتوي على جزيرة كاميرا دائرية الشكل ضخمة تحمل علامة Hasselblad التجارية وعدسة منظار ذات تقريب بصري 5x.

وتظهر الصور المسربة أنه على الرغم من حجم الجزيرة الضخم، ستقوم أوبو بوضع فلاش LED خارجها، في الزاوية اليسرى العليا من اللوحة الخلفية للهاتف، لأن عدسة المنظار لا تسمح بتركيبها.

ومن المقرر أن توفر أوبو هاتف Find N3 في 3 ألوان، حيث سيكون اللون الأسود ذو خلفية مصنوعة من الجلد النباتي، ومن المحتمل أن يكون اللوحان الآخران مصنوعين من الزجاج، ومن المحتمل أن يكون هاتف Find N3 إصدارا حصريا للصين فقط، في حين أن هاتف OnePlus Open متوفر عالميا.

لقطة تجسسية تكشف عن هاتف أوبو الجديد Find N3

وتبعا للمعلومات السابقة، سيعمل هاتف أوبو القابل للطي Find N3، بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 2، والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر.

مواصفات هاتف أوبو Find N3

وسيأتي هاتف أوبو Find N3، بشاشة داخلية مرنة قابلة للطي من نوع LTPO AMOLED، يبلغ قبتسها 7.8 بوصة، وبدقة 2268 × 2440 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية إلى جانب دعم تقنية HDR10+.

وبالإضافة إلى ذلك، سيحصل هاتف أوبو Find N3، على شاشة خارجية من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.31 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومحمية بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Corning Gorilla Glass Victus.

وسيعمل هاتف أوبو Find N3، بواسطة واجهة المستخدم ColorOS 13، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13، وسيقترن الجهاز بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

هاتف أوبو Find N3

وبالنسبة للتصوير الفواتوغرافي، سيمتاز هاتف أوبو Find N3، بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات الرئيسبة منها ستأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدة تليفوتوغرافية بدقة 32 ميجابكسل، وعدسة ultrawide بدقة 48 ميجابكسل، وستحتوى الشاشة الداخلية على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، أما الشاشة الخارجية ستحتوى على كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل.

وسيحتوي هاتف أوبو Find N3، على بطارية بقوة 4800 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80 وات، وسيتوفر الهاتف في ثلاثة ألوان هي: الأخضر والأسود والأبيض.