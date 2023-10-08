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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تدوم لـ35 ساعة.. أوبو تطلق إيربودز عالية الجودة بسعر رخيص

سماعة أوبو Oppo Enco
سماعة أوبو Oppo Enco Air 2

طرحت شركة أوبو Oppo، سماعة لاسلكية جديدة تحت اسم Oppo Enco Air 2، وهي نسخة مطورة من سماعات الأذن اللاسلكية التي تم إطلاقها في يناير 2022، تتميز سماعة الأذن هذه بسعر رخيص جدًا.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تتوفر سماعة أوبو اللاسلكية الجديدة Oppo Enco Air 2، للبيع في الصين مقابل سعر يبدأ من 25 دولارًا (أي ما يعادل 766 جنيهًا مصريًا)، وتأتي السماعة مع مجموعة من التحسينات مع الاحتفاظ بتصميم سماعات الأذن المألوف من أوبو.

 

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مواصفات سماعة أوبو الجديدة Oppo Enco Air 2

فيما يتعلق بالتصميم، تتميز سماعة أوبو اللاسلكية الجديدة Oppo Enco Air 2 بغلاف شفاف وعامل شكل شبه داخل الأذن، يبلغ الوزن الإجمالي للجهاز 40.2 جراما، وتزن كل سماعة أذن حوالي 3.7 جراما.

سماعة أوبو Oppo Enco Air 2

وتتميز سماعات الأذن هذه بمحرك ديناميكي مركب مطلي بالتيتانيوم مقاس 13.4 مليمتر لتحسين جودة الصوت، بما في ذلك ميزة "الصوت المكاني المباشر".

وتوفر سماعة أوبو Oppo Enco Air 2 أيضا ميزة تقليل ضوضاء المكالمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وهي معتمدة لـ Viper Atmos، مما يوفر سمات منبثقة فريدة وتأثيرات صوتية وتكيفا للصوت المكاني، ولكنها لا تتميز بميزة إلغاء الضوضاء النشط (ANC).

سماعة أوبو Oppo Enco Air 2

وتأتي سماعة أوبو Oppo Enco Air 2، بعمر بطارية يصل إلى 35 ساعة مع علبة الشحن، مع مدة شحن واحدة تصل إلى 5.5 ساعة، كما أنها حاصلة على تصنيف IPX4 لمقاومة الماء، مما يجعلها مناسبة للتمرينات والأنشطة الخارجية.

وزودت أوبو سماعتها الجديدة Oppo Enco Air 2، بشريحة Bluetooth 5.3، مما يتيح الاقتران الفوري عند فتح العلبة، إنها توفر التخصيص من خلال العديد من السمات المنبثقة وتوفر الراحة لتنشيط المساعد الصوتي بنقرة ثلاثية.

وتدعم سماعة أوبو Oppo Enco Air 2، العمل مع تطبيق "Huanlu" المخصص للاقتران والتخصيص، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام النقر المزدوج على سماعات الأذن كجهاز تحكم عن بعد لالتقاط الصور، ويأتي إصدار الصوت الجديد Oppo Enco Air 2 بخيارين من الألوان الأنيقة، هي الأبيض والأزرق السماوي.

سماعة أوبو Oppo Enco Air 2
أوبو سماعة لاسلكية Oppo Enco Air 2 أوبو إيربودز سعر Oppo Enco Air 2

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