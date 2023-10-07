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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تليفون الغلابة.. خصم 15% على موبايل أوبو A58 في مصر

صدى البلد

تقدم أشهر مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا مغرية على هواتف أوبو، تشمل تخفيضات مذهلة على أفضل هواتف الشركة سواء من الفئة الرائدة أو المتوسطة أو المنخفضة، من أجل تقديم هذه الهواتف بسعر أرخص لمنح عملائها فرصة للحصول على جهاز رائع مقابل سعر أقل.

خصم 15% على هاتف أوبو A58

ولحسن الحظ، حصل هاتف أوبو A58، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في مصر.

 

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ويأتي هاتف أوبو A58، مع خصم مغري حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع للبيع أونلاين على الإنترنت، ويقدم الموقع خصما يصل إلى 15% مما يوفر ما يصل إلى 1250 جنيها مصريا من سعر الهاتف الأصلى.

ويتوفر إصدار الشرق الأوسط من هاتف أوبو A58، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع دعما لتقنية الجيل الرابع 4G، باللون الأسود، بسعر 6750 جنيه مصري، بدلا من 8000 جنيه مصري.

خصم 15% على هاتف أوبو A58

مواصفات هاتف أوبو A58

يتميز هاتف أوبو A58، بشاشة من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 6.72 بوصة، تتميز بجودة عرض FHD، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، يحتوي الجهاز أيضا على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب للأمان.

وجاء هاتف أوبو A58، بكاميرا خلفية مزدوجة، مزودة بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب ذلك، تحتوي الواجهة الأمامية بالهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف أوبو A58، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G85، والذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، كما يحتوي الهاتف على فتحة مخصصة لبطاقة microSD، التي ستسمح بتوسيع مساحة التخزين لما يصل إلى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

ويحزم هاتف A58، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، وبالنسبة للبرامج فإن الهاتف يأتي مع واجهة المستخدم الجديدة من أوبو ColorOS 13.1، والمعتمدة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 13.

هاتف أوبو A58
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