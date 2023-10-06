عرض الجمعة.. خصم مغرِ على موبايل ريلمي الأكثر مبيعا في مصر

تقدم أشهر مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا مغرية على هواتف ريلمي، تشمل تخفيضات مذهلة على هواتف الفئة المتوسطة التي قد تأتي بسعر مكلف بالنسبة لبعض المستهلكين، من خلال تقديم هذه الهواتف في عروض قوية بسعر أرخص لمنح عملائها فرصة للحصول على جهاز رائع مقابل سعر أقل.

خصم 10% على موبايل ريلمي Realme C55

ولحسن الحظ، حصل هاتف ريلمي Realme C55، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في مصر.

ويأتي Realme C55 مع خصما مغريا حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع للبيع أونلاين على الإنترنت، ويقدم الموقع خصما يصل إلى 10% مما يوفر ما يصل إلى 859 جنيها مصريا أقل من سعر الهاتف الأساسي.

ويتوفر الإصدار العالمي من هاتف ريلمي Realme C55، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية ببسعة 256 جيجابايت، مع دعما لتقنية 4G LTE، باللون الأسود، بسعر 7140 جنيه مصري، بدلا من 7999 جنيه مصري.

خصم 10% على موبايل ريلمي Realme C55

مواصفات موبايل ريلمي Realme C55

يتميز هاتف ريلمي Realme C55، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.72 بوصة، بجودة عرض FHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

ويتمتع هاتف ريلمي C55، بمستشعر إمامي بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، بالإضافة إلى كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل في الخلف مقترنة بمستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

ويتم تشغيل هاتف ريلمي Realme C55، بواسطة معالج من نوع Helio G88، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x، بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD لتوسيع التخزين الداخلي.

ويحتوي هاتف ريلمي Realme C55، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، كما يوفر أيضا دعما للشحن السريع بقدرة 33 وات وفقا لمعيار SuperVOOC، والتي يمكنها شحن الهاتف من 1 إلى 50 % في غصون 29 دقيقة فقط.

ويعمل هاتف ريلمي Realme C55، بواجهة ريلمي التقليدية Realme UI المخصصة والمستندة إلى نظام التشغيل Android 13.