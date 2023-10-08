قبل إطلاقه عالميا.. اعرف سعر ومواصفات أوبو Find N3 Flip

طرحت شركة أوبو الصينية، أحدث إصدار من هواتفها القابلة للطي Find N3 Flip لأول مرة في الصين في شهر أغسطس الماضي، والآن تستعد عملاقة التقنية لإطلا هاتفها الجديد الأسواق العالمية.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، من المقرر أن تطلق أوبو هاتف Find N3 Flip إلى الأسواق الدولية يوم 12 أكتوبر الجاري، حيث من المقرر أن تعقد حدث إطلاق كبير للإعلان عن الهاتف في الهند كأول سوق دولى للهاتف.

مميزات هاتف أوبو Find N3 Flip

يعد Find N3 Flip، هو أول هاتف ذكي صدفي مزود بإعداد كاميرا ثلاثية على غلافه، يشتمل إعداد الكاميرا على مستشعرات أساسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 32 ميجابكسل، ومستشعرات فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، تحزم هذه المستشعرات ميزات كاميرا Hasselblad.

وفي المقدمة، يأتي الهاتف مزودا بمستشعر بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيدو، وضعت شركة أوبو أداة التقاط الصور الشخصية لجهاز Find N3 Flip في فتحة مركزية بالشاشة الأمامية.

وعند الحديث عن الشاشة الأمامية، يتميز هاتف أوبو Find N3 Flip، بشاشة داخلية من نوع LTPO AMOLED بقياس 6.8 بوصة، وبدقة 1080 × 2520 بكسل، تدعم معدل تحديث متكيف يصل إلى 120 هرتز.

وعلى غلافه الخارجي، يتميز هاتف Find N3 Flip، بشاشة خارجية كبيرة من نوع AMOLED بقياس 3.26 بوصة، وبدقة 720 × 382 بكسل، توفر عددا من المزايا تسمح بتشغيل جميع أنواع التطبيقات والأدوات دون الحاجة لفتح الهاتف.

أوبو Find N3 Flip

ويعمل هاتف أوبو Find N3 Flip، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 9200، جانبا إلى جنب ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

وفيما يتعلق بالأداء، يحزم هاتف أوبو Find N3 Flip، بطارية بسعة 4300 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 44 وات، وتشمل الميزات الأخرى للجهاز ماسح ضوئي لبصمات الأصابع ومكبرات صوت استريو و NFC. وفيما يتعلق بالبرمجيات، يعمل الجهاز بنظام تشغيل ColorOS 13.2 المبني على نظام Android 13.

ويتوفر هاتف أوبو ، للبيع في الصين مقابل سعر حوالى 944 دولار أمريكي (أي ما يقرب من 28 ألف و 940 جنيه مصري)، وهو متاح باللون الأسود أو الذهبي أو الوردي.