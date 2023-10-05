عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لعشاق الفئة المتوسطة.. أوبو تقدم هاتف جديد بكاميرا 50 ميجابكسل

مواصفات هاتف أوبو
مواصفات هاتف أوبو Oppo A58 4G

أطلقت شركة أوبو Oppo الصينية، عن أحدث إصدارات سلسلة A ذو التكلفة المتوسطة، ويعد هاتف Oppo A58 4G هو أحدث إصدار من العلامة التجارية يصل إلى عدة الأسواق من بينها الهند وإندونيسيا وأستراليا.

مواصفات هاتف أوبو Oppo A58 4G

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يأتي هاتف أوبو الجديد Oppo A58 4G، بتصميم شبابي أنيق مع حواف مستديرة ناعمة ولمسة نهائية لامعة، يضم شاشة من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 6.72 بوصة، تتميز بجودة عرض FHD، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل أخذ عينات باللمس يبلغ 180 هرتز، وذروة سطوع تبلغ 680 شمعة في المتر المربع. يحتوي الجهاز أيضًا على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب للأمان.

 

انتهز الفرصة.. عرض مغرى على هاتف أوبو الأكثر مبيعا في مصر

تشترى أوبو أم iPhone..مقارنة بين آيفون 15 برو ماكس وFind X6 Pro

 

ويتمتع هاتف أوبو Oppo A58 4G، بكاميرا خلفية مزدوجة العدسات، مزودة بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب ذلك، تحتوي الواجهة الأمامية بالهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

مواصفات هاتف أوبو Oppo A58 4G

ويتم تشغيل هاتف أوبو Oppo A58 4G، بواسطة معالج مقبول ضمن الفئة السعرية، والذي يأتي من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio G85، والذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، كما يحتوي الهاتف على فتحة مخصصة لبطاقة microSD، والتي ستسمح بتوسيع مساحة التخزين لما يصل إلى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

ويحتوي هاتف Oppo A58 4G، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، وبالنسبة للبرامج فإن الهاتف يأتي مع واجهة المستخدم الجديدة من أوبو ColorOS 13.1، والمعتمدة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 13.

ويتوفر هاتف Oppo A58 4G، باللونين الأسود المتوهج والأزرق المتوهج، في أستراليا مقابل سعر يبدأ من 299 دولار استراليني (أي ما يعادل 11 ألفا و 100 جنيه مصري).

مواصفات هاتف أوبو Oppo A58 4G
أوبو OPPO Oppo A58 OPPO A58 4G أوبو A58 4G

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور مفاجئ.. قرار عاجل من أحمد فتوح بشأن انتقاله لصفوف الأهلي

مفاجأة سعيدة من الحكومة للمواطنين الأسبوع المقبل.. تفاصيل

الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

إصابة هاني الناظر بمرض خطير .. ومنشور مؤثر من نجله | شاهد

دولة عربية تعلن حظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل

100 شهيد وأكثر من 120 جريحا حصيلة حادث الكلية الحربية بسوريا

إعصار في الزمالك| صدمة بسبب لشبونة.. فتوح يحسم جدل الانضمام للأهلي.. وثنائي "الأبيض" خارج المنتخب

الفيسبوك مقلوب بسببه.. قصة هاني الناظر مع المرض الخطير

موضوعات متعلقة

لعشاق هواتف Galaxy.. كيفية تسجيل المكالمات على أجهزة سامسونج

انتهز الفرصة.. خصم 22% على جوال آبل الأسطورى iPhone 14

موبايل جديد من هواوي يتفوق على iPhone 15 Pro Max

من الأفضل.. مقارنة شاملة بين شاومي 13T و Xiaomi 13T Pro

لو مش عارف تستخدمه.. إزاي توصل للرسائل المؤرشفة في Gmail

Poco M5.. خصم جبار على أكثر هواتف شاومي مبيعا في مصر

للطلبة والشباب.. أفضل الموبايلات التي يقل سعرها عن 7000 جنيه

هاتف Xiaomi 13 من شاومي يتلقي نظام أندرويد 14

ترشيحاتنا

بعد شكوى مواطنين على الفيس بوك.. الأمن يداهم حي قبلي برشيد

ضياء رشوان: بدء مسابقة الـ 30 معلم الجديدة في يناير المقبل

نزل بئر الدفن.. وزير السياحة يتفقد الكشف الأثري في سقارة| صور

بعد جدل إغلاق كليات قمة..خبير: مقترح غير مقبول بدون دراسة مستفيضة |خاص

سناء منصور: إسرائيل أدانت ما قدمناه في مونت كارلو خلال انتصار أكتوبر

وكيل المخابرات الأسبق: كتاب خلف خطوط العدو متاح في مكتبات المدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تظاهرة في حب الطبيب.. تفاصيل الحالة الصحية لـ هاني الناظر

تصميم مختلف.. منى زكي تثير ضجة بفستانها| شاهد

فستان جريء.. رانيا يوسف تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

بملابس كاجوال.. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام | شاهد

فيديو

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

ادعوا له بالشفاء.. تفاصيل مرض هاني الناظر ورسالة نجله| فيديو

تطورات حالة الطقس في مرسى مطروح.. الأمطار توقفت| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

اﻟﻤﺰﻳﺪ