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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

Oppo A18.. موبايل شبابي جديد من أوبو بـ أندرويد 13

Oppo A18
Oppo A18

كشفت شركة أوبو Oppo الصينية، عن أحدث إصدارات سلسلة A ذو التكلفة المنخقضة، ويعد هاتف Oppo A18 هو أحدث إصدار من العلامة التجارية ويحمل مواصفات مشابهة لإصدار الشركة السابق A38.

مواصفات هاتف أوبو Oppo A18

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف أوبو Oppo A18، بتصميم شبابي أنيق يضم شاشة من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 6.56 بوصة، تتميز بجودة عرض HD +، تبلغ دقتها 720 × 1612 بكسل، تدعم معدل تحديث للشاشة يبلغ 90 هرتز في الثانية.

 

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ويتمتع هاتف أوبو Oppo A18، بكاميرا خلفية ثنائية العدسات، مزودة بكاميرا أساسية بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب ذلك، تحتوي الواجهة الأمامية بالهاتف على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Oppo A18

ويتم تشغيل هاتف أوبو Oppo A18، بواسطة معالج مقبول ضمن الفئة السعرية، والذي يأتي من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio G85، والذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، كما يحتوي الهاتف على فتحة مخصصة لبطاقة microSD، والتي ستسمح بتوسيع مساحة التخزين لما يصل إلى 1 تيرابايت.

Oppo A18

ويحتوي هاتف Oppo A18، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، لا تدعم الشحن السريع، وبالنسبة للبرامج فإن الهاتف يأتي مع واجهة المستخدم الجديدة من أوبو ColorOS 13.1، والمعتمدة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 13.

Oppo A18

ويتميز هاتف أوبو Oppo A18، بمكبرات صوت ستيريو مزدوجة ويأتي مع تقنية Dirac لتحسين نقاء الصوت العالي، ويأتي أيضا مزودا بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الإطار الجانبي للجهاز، كما يدعم ميزة فتح الوجه للمصادقة، وتشمل خيارات الاتصال بالهاتف دعم تقنية البلوتوث Bluetooth 5.1، وشبكات Wi-Fi 802.

ويتوفر هاتف Oppo A18، باللونين الأسود المتوهج والأزرق المتوهج، ولم توضح أوبو تفاصيل الأسعار والتوافر حول الهاتف حتي الآن.

Oppo A18
أوبو هاتف أوبو Oppo A18 مواصفات Oppo A18 أوبو A18 أوبو Oppo A18

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