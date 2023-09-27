وفر 4800 جنيه.. خصم 30% على أوبو Find X5 Lite في مصر

تقدم أشهر مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا مغرية على هواتف أندرويد الرائدة، تشمل تخفيضات مذهلة على بعض ماركات الهواتف الذكية التي تأتي بسعر باهظ جدا، من خلال تقديمها في عروض قوية بسعر أرخص لمنح العملاء فرصة للحصول على جهاز رائع مقابل سعر أقل.

خصم مغري على هاتف أوبو Oppo Find X5 Lite

ولحسن الحظ، حصل أحدث هواتف "فايند أكس" من أوبو، والذي ينطلق في كلا من مصر والسعودية والإمارات تحت اسم Oppo Find X5 Lite، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في مصر.



ويأتي Oppo Find X5 Lite مع خصما مغريا حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع للبيع أونلاين على الإنترنت، ويقدم الموقع خصما يصل إلى 30% مما يوفر ما يصل إلى 4800 جنيه مصري من سعر الهاتف الأساسي.

ويتوفر الإصدار العالمي من هاتف أوبو Oppo Find X5 Lite، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية ببسعة 256 جيجابايت، مع دعما لتقنية الجيل الخامس 5G، باللون الأسود، بسعر 11200 جنيه مصري، بدلا من 1600 جنيه مصري.

Oppo Find X5 Lite

مواصفات هاتف أوبو Oppo Find X5

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف أوبو Oppo Find X5 Lite، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.43 بوصة، بدقة 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.

ويعمل هاتف أوبو Oppo Find X5 Lite، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 900، يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

وجاء هاتف أوبو Oppo Find X5 Lite، بكاميرا خلفية ثلاثية، كاميرتين بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويمتاز الهاتف بكاميرا سيلفي مميزة بدقة 32 ميجابكسل.

ويتم تشغيل هاتف أوبو Oppo Find X5، بواجهة المستخدم coloros 13.1، المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 13، ويحزم الهاتف بطارية بقوة 4500 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 65 وات.