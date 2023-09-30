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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

انتهز الفرصة.. عرض مغرى على هاتف أوبو الأكثر مبيعا في مصر

Oppo Reno 7
Oppo Reno 7

يعد Oppo Reno 7، أحد هواتف 5G متوسطة الفئة من أوبو، فهو يتميز بالعديد من المواصفات الرائعة التي تجعل الكثير من الناس يقبلون على شرائه، وهو من أقوى هواتف أندرويد بالأسواق وأكثرها مبيعا، فهو يأتي مزودا بإمكانات قوية توفر اتصالا سريع بالإنترنت إلى جانب العديد من المواصفات الرائعة.


خصم 11 % على هاتف أوبو Oppo Reno 7

ولحسن الحظ، حصل هاتف أوبو Oppo Reno 7، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في مصر.

 

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ويقدم موقع التجارة الألكترونية خصما مغريا على الهاتف يصل إلى 11%، حيث يباع هاتف أوبو Oppo Reno 7 بسعر أقل من سعره الأصلي بحوالى 1409 جنيها مصريا.

وتتوفر نسخة الشرق الأوسط من هاتف أوبو Oppo Reno 7، بسعة 8 جيجابايت رام، وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G، باللون البرتقالي، في مصر مقابل سعر 11010 جنيها مصريا بدلا من 12419 جنيها مصريا.

خصم 11 % على هاتف أوبو Oppo Reno 7

مواصفات هاتف أوبو Oppo Reno 7

يأتي هاتف أوبو Oppo Reno 7، مع شاشة مسطحة  من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.43 بوصة، وبدقة 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، محمية بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla 5 لمقاومة الخدوش والصدمات، ومدمج أسفلها قارئ بصمات الأصابع، وتمتاز بدعم HDR 10+ وحماية العين من الضوء الأزرق.

وجاء هاتف أوبو Oppo Reno 7، مع 3 كاميرات خلفية تضم مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل، يدعم ميزة التثبيت البصري OIS والتركيز التلقائي، متصل بعدسة واسعة الزاوية 120 درجة، بدقة 8 ميجابكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو، ويحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي مميزة بدقة 32 ميجابكسل.

ويعمل هاتف أوبو Oppo Reno 7، بمعالج كوالكوم من نوع   Snapdragon 778G ثماني النواة، والذي يوفر أيضا دعم شبكات الجيل الخامس من خلال مودم 5G مدمج، ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

ويحزم هاتف أوبو Oppo Reno 7، بطارية تبلغ قوتها 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم ميزة الشحن فائق السرعة بقدرة 60 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 13، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 13.

Oppo Reno 7
أوبو OPPO Oppo Reno 7 أوبو رينو 7 هواتف 5G

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