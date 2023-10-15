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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لا تدعه يفوتك.. عرض قوي على موبايل سامسونج Galaxy A24 في مصر

Galaxy A24
Galaxy A24

هاتف Galaxy A24، من أبرز الهواتف التي أصدرتها شركة سامسونج، والذي جاء بمواصفات مميزة دفعت به ليصبح من أكثر الجوالات الذكية شراء ضمن الفئة المتوسطة، لذلك توفر بعض مواقع التجارة الإلكترونية عروضا حصرية على هاتف Galaxy A24، حيث تقوم بعرض وبيع الهاتف بأسعار مخفضة كي تمنح المشترين المحتملين فرصة لشراء هاتف سامسونج المميز مقابل سعر أقل.

خصم 8% على هاتف موبايل Galaxy A24 في مصر

ولحسن الحظ، حصل هاتف سامسونج Galaxy A24، على خصم مغرى على أحد مواقع التجارة الإلكترونية في مصر، حيث يبلغ سعر الهاتف قبل الخصم 8999 جنيهاً مصريًا، أما سعر الهاتف بعد الخصم فأصبح 8199 جنيهًا مصريًا، شاملا ضريبة القيمة المضافة.

 

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وتبلغ قيمة الخصم على الهاتف 800 جنيه مصري، بنسبة الخصم تصل 8%، ويتوفر إصدار الشرق الأوسط من هاتف سامسونج Galaxy A24، ثنائي الشريحة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت ودعم تقنية 4G، باللون الأسود.

خصم 8% على هاتف سامسونج Galaxy A24 في مصر

وبالنسبة لمواصفاته، يتمتع هاتف سامسونج Galaxy A24، بشاشة كبيرة من نوع Super AMOLED، يبلغ قياسها 6.5 بوصة، بجودة عرض +FHD، وبدقة 2340×1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، ومحمية بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass 5.

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A24، بكاميرا خلفية ثلاثية مميزة، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابيكسل، تدعم تقنية التثبيت البصري OIS، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 13 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويتم تشغيل هاتف سامسونج Galaxy A24، بواسطة معالج Helio G99، المطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتي ما يصل 1 تيرابايت،عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويتميز هاتف سامسونج Galaxy A24، ببطارية عملاقة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 5.1 المستندة على نظام أندرويد 13.

Galaxy A24
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