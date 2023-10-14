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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كاميرا 50 ميجا بيكسل.. أرخص موبايل سامسونج بمعالج كوالكوم في السوق

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A23

يفضل الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية التركيز على معالجات شركة كوالكوم الأمريكية نظرا لأنها أقوى معالجات لهواتف الأندرويد وتقدم أداء كبيرا مع تقنيات مميزة لتبريد البطارية ومنعها من السخونة، وأيضا تحمل ساعات الاستخدام الطويلة. 

ونظرا لأن الهواتف التي تضم معالجات كوالكوم تتوفر غالبا بأسعار مرتفعة، إلا أن هاتف Galaxy A23 من شركة سامسونج يعد واحدا ضمن أفضل الهواتف التي تقدم معالج كوالكوم مميز ومواصفات كبيرة إلى جانب السعر المناسب للغاية. 

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وجاء Galaxy A23 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD قياس 6.6 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ودقة 1080x2408 بيكسل، وحماية للزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 5، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة.

 

ويقدم Galaxy A23 بكاميرا خلفية رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/1.8 ، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، وفتحة عدسة واسعة f/2.2. 

ويحتوي Galaxy A23 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 25 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0، مع ألوان الأبيض و الأزرق و الأسود والبرتقالي.

ويعمل Galaxy A23 بمعالج من نوع Snapdragon 680 4G  من شركة كوالكوم، يدعم تقنية 4G، مع معالج رسوميات من نوع Adreno 610 ، يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي سعة  4 و 6 و 8  جيجابايت رام ، وسعة تخزين 64 و 128 جيجابايت قابلة للتوسعة.

 

ويبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy A23 في السوق المصري من حوالي 6 آلاف و699 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

 

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