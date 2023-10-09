فئة 5 آلاف جنيه.. أفضل موبايل أوبو لمحدودي الدخل بكاميرا 50 ميجابكسل

يتميز هاتف Oppo A55 من شركة أوبو الصينية بأنه واحد من أفضل هواتف الشركة التي تقدم سعرا مناسبا للغاية لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى مواصفاته المتميزة مقارنة بسعره وأبرزها معالج حيد وبطارية كبيرة مع كاميرا رئيسية دقة 50 ميجابكسل.

وجاء Oppo A55 بشاشة من نوع LCD، قياس 6.51 بوصة، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، وجودة + HD، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة مثبت على جانب الهاتف، مع طبقة حماية بزجاج NEG T2X-1.

ويقدم Oppo A55 مستشعر دقة 50 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، مع إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل و 30 إطارًا في الثانية، مع مستشعرين دقة 2 ميجابيكسل لتصوير العمق والماكرو، كما يضم الهاتف كاميرا أمامية بمستشعر بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجرا مكالمات الفيديو.

ويعمل Oppo A55 بمعالج ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio G35، بدقة تصنيع 12 نانومتر، مع ثمانية أنوية Cortex-A53 و PowerVR GE8320 GPU، يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 و6 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 جيجابايت.

ويحتوى Oppo A55 على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، مع شحن يصل ل 17٪ في غضون 15 دقيقة، وإلى 33٪ خلال 30 دقيقة.

ويبدأ سعر هاتف أوبو Oppo A55 في السوق المصري من حوالي 5 آلاف و 780 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .