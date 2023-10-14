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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مع تحديث One UI 6.. سامسونج تزود 3 هواتف جديدة بـ Android 14

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 4

أصدرت سامسونج Samsung، خلال الأسبوع الماضي الإصدار التجريبي من واجهة المستخدم One UI 6 المستندة على نظام التشغيل أندرويد 14، إلى أحدث هواتفها القابلة للطي Galaxy Z Fold 5 وZ Flip 5، والآن، زودت عملاقة التقنية الكورية الأجهزة القابلة للطي الأقدم بـ Android 14.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، حصل الهاتفين القابلان للطي Galaxy Z Fold 4 وGalaxy Z Flip 4 في كوريا الجنوبية على البرامج الثابتة التجريبية من One UI 6، إلى جانب هاتف Galaxy F23 المتوسط ​​​​مما يجعلهم أحدث إصدارات سامسونج التي تحصل على أندرويد 14.

 

 

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ويجلب تحديث سامسونج One UI 6 لوحة سريعة مُعاد تصميمها، بالإضافة إلى بعض ميزات الذكاء الاصطناعي لمعرض الصور، بالإضافة إلى ذلك، يعد Samsung Studio محرر فيديو جديد متعدد الطبقات يمكنه إضافة نص وملصقات وموسيقى إلى مقاطع الفيديو.

مواصفات Galaxy Z Fold 4

يأتي هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 4، مع شاشة مرنة قابلة للطي من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X بقياس6.7 بوصة، وبدقة 1812 × 2176 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، تدعم تقنية HDR10+، درجة سطوع قصوى 1200 شمعة في المتر مربع.

إلى جانب شاشة خارجية من نوع Dynamic AMOLED 2X بقياس 6.2 بوصة، وبدقة 904 × 2316 بكسل تدعم معدل تحديث 120 هرتز.

يعمل هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 4، بواسطة معالج كوالكوم، Snapdragon 8+ Gen 1 بدقة تصنيع 4 نانو، ثماني النوى مقترن بمعالج رسوميات من نوع Adreno 730 ويأتي مقترنا مع 12 جيجابايت رام من الذاكرة العشوائية وسعة تخزين 256 جيجابايت.

يحتوي هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 4، على بطارية بسعة 4400 مللي امبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 25 وات سلكيا وتصل إلى 50% خلال 30 دقيقة، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات.

ويتمتع هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 4، بكاميرا خلفية ثلاثية تضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل تدعم تقنية التثبيت البصري OIS، مصحوبة بكاميرا ثانية تليفوتوغرافية بدقة 10 ميجابكسل تدعم التقريب البصري، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، هناك أيضا فلاش ليد وتصوير بانورامي وتقنية HDR، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 4 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

سامسونج أندرويد 14 One UI 6 Android 14 Samsung

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