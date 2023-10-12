سعر ومواصفات OnePlus Pad.. أحدث جهاز يحصل على أندرويد 14

تعمل شركة وان بلس الصينية، على طرح الإصدار التجريبي من واجهة المستخدم التابعة لها Oxygen OS 14، إلى الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتوافقة مع نظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 14.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يعد تابلت OnePlus Pad من أحدث الأجهزة الحاصلة على نظام التشغيل أندرويد 14 من وان بلس، وذلك بعد أن تلقى هاتف OnePlus 11 وOnePlus Nord 3 واجهة الشركة الجديدة Oxygen OS 14.

والآن أصبح بإمكان مستخدمي تابلت OnePlus Pad، في الهند الاستمتاع بأحدث إصدار من Oxygen OS 14، والحصول على العديد من التغييرات الجديدة التي من شأنها تعزيز أداء النظام واستقراره.

ويجلب التحديث الكثير من التغييرات الجديدة لمستخدمي OnePlus Pad، حيث يجمع الإصدار التجريبي المفتوح Oxygen OS 14 بين تحسينات جديدة للأمان والخصوصية وتحسينات في الأداء وتجربة مستخدم جديدة.

تابلت وان بلس OnePlus Pad

سعر ومواصفات تابلت وان بلس OnePlus Pad

وبالنسبة لمواصفاته، يمتاز تابلت OnePlus Pad، بإطار محدب مصنوع من الألومنيوم، يبلغ وزنه 552 جراما، وسمكه 6.6 ملميتر و عرض 189.4 ملميتر وطول 258 ملميتر.

ويأتي تابلت وان بلس OnePlus Pad، مع شاشة عرض كاملة من نوع IPS LCD مقاس 11.1 بوصة، بدقة 2000 × 2800 بكسل، ومعدل تحديث يبلغ 144 هرتز في الثانية، مع دعم لتقنية Dolby Atmos و Dolby Vision.

ويعمل تابلت وان بلس OnePlus Pad، بمعالج قوى من نوع Dimensity 9000، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بمعالج رسوميات من نوع Mali-G710 MC10، ومقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت من نوع LPDDR 5، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1، غير قابلة للتوسعة.

ويمتاز تابلت وان بلس OnePlus Pad، بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، تدعم التصوير بجودة 1080 ميجابيكسل و 30 إطار في الثانية.

ويحزم تابلت وان بلس OnePlus Pad، بطارية ضخمة تبلغ قوتها 9510 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات وفقا لمعيار SuperVOOC، ويدعم العمل مع لوحة مفاتيح مغناطيسية قابلة للفصل، إلى جانب دعما للعمل مع القلم الإلكتروني Stylus.

ويتوفر تابلت وان بلس OnePlus Pad، للبيع في مصر مقابل سعر حوالي 13905 جنيها مصريا.