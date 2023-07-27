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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بشحن خارق 150 وات.. وان بلس تعتزم إطلاق هاتف أندرويد مطور

هاتف OnePlus Ace
هاتف OnePlus Ace 2 Pro

تستعد شركة وان بلس OnePlus الصينية، لتقديم هاتف ذكي جديد ضمن سلسلة Ace، والذي يعد بتقديم شحن خارق سريع بقدرة 150 وات.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، تعتزم وان بلس إطلاق هاتف يسمى OnePlus Ace 2 Pro، مع ترقيات كبيرة مقارنة بإصدارات سلسلة Ace السابقة.

 

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مواصفات هاتف وان بلس OnePlus Ace 2 Pro

وستزود وان بلس هاتف OnePlus Ace 2 Pro، بمعالج كوالكوم القوى Snapdragon 8 Gen 2، مقارنة بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 الذي يعمل به هاتف Ace 2.

وتؤكد وكالة 3C الصينية أن الهاتف الذكي سيوفر دعم الشحن السريع بقوة 150 وات، مما يعني أن مالكي OnePlus Ace 2 Pro في المستقبل سيكونون قادرين على شحن هذا الهاتف بسرعة كبيرة في وقت قليل.

وأوضحت التقارير أن الهاتف الذي يحمل رقم الطراز PJA110، والذي ستطلقه وان بلس تحت اسم OnePlus Ace 2 Pro، يأتي مرفقا مع محول الطاقة رقم طراز VCBEJACH، دعما لسرعات شحن تصل إلى 150 وات، على غرار طراز الشركة للعام الماضي OnePlus 10T، والذي يملك نفس تقنية الشحن .

وبصرف النظر عن سرعة الشحن، أكد موقع Geekbench أن الهاتف سيأتي مزودا بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2، وسيوفر أيضا ما يصل إلى 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 1 تيرابايت من التخزين الداخلي.

وسيكون تقديم 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي خطوة حصرية لـ وان بلس كما أنه يمثل دفعة مثيرة للاهتمام لصناعة الهواتف الذكية. على الرغم من أنه لا ينبغي أن تكون هناك حاجة إلى 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي في هذه المرحلة ، إلا أن قدرات تعدد المهام على هذا الهاتف الذكي ستكون ممتازة.

وسيأتي هاتف OnePlus Ace 2 Pro بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.74 بوصة، ستتميز بدقة تبلغ 2772 × 1،240 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

وسوف يستمد الهاتف طاقته من بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 150 وات، وفيما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي، سيوفر الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

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