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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

4 ميزات خفية في هواتف وان بلس OnePlus لا تعرفها

هاتف وان بلس
هاتف وان بلس

تحتوي هواتف وان بلس OnePlus الصينية، على بعض الميزات المخفية التي يجب على كل مستخدم معرفتها إذا لم يكن اكتشفها بعد، وتقدم الشركة العديد من ميزات حماية الخصوصية التي يمكن أن تكون مفيدة للكثير من المستخدمين بطريقة ما، دون الحاجة إلى تنزيل المزيد من التطبيقات.

4 ميزات مخفية في هواتف وان بلس OnePlus لا تعرفها
 

وبحسب ما ذكره موقع “indiatoday”، تحتوي هواتف وان بلس OnePlus على 4 ميزات مخفية يجب على كل مستخدم معرفتها، من بينها قفل التططبيقات، وإخفاء التطبيقات، والخزانة الخاصة.

 

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إخفاء التطبيقات


يشرح الاسم نفسه إلى حد كبير ما تفعله هذه الوظيفة، سيتيح لك ميزة وان بلس الجديدة إخفاء تطبيقات معينة على الهاتف، ستجد الخيار في قائمة الإعدادات الخاصة بهاتف OnePlus، وللبدء، سيطلب منك نظام الهاتف تعيين رمز سري للوصول إلى التطبيقات المخفية> بمجرد إضافة الرمز المكون من 4 أرقام> يمكنك تحديد التطبيقات التي تريد إخفاءها على الهاتف. 

وبعد ذلك، لن يكون التطبيق المحدد مرئيا على الهاتف وستتمكن من اكتشافه فقط عن طريق إدخال رمز الحماية المسجل على لوحة الاتصال بالهاتف، هذه الميزة مفيدة في الأوقات التي يتعين عليك فيها إعطاء هاتفك لشخص ما لبضع ساعات ولا تريده أن يرى أشيائك الخاصة.

قفل التطبيقات

توفر هواتف وان بلس أيضا، ميزة خصوصية أخرى تسمى قفل التطبيقات Apps Lock، وهي مفيدة للأشخاص الذين يشعرون في بعض الأحيان أنهم بحاجة إلى قفل تطبيق معين على هواتفهم، وبالتالي، يتعين عليهم تنزيل تطبيق تابع لجهة خارجية لفعل الشيء نفسه. 

ولحسن الحظ، توفر هواتف OnePlus بالفعل القدرة على وضع قفل أمان على التطبيقات المهمة، وهو أمر مفيد عندما يتعين عليك تسليم الجهاز إلى شخص آخر ولا تريد أن يستخدم الشخص تطبيقا معينا عن طريق الخطأ، كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى تطبيق الإعدادات> وكتابة قفل التطبيقات في شريط البحث> وتحصل على خيار قفل التطبيقان> ما عليك سوى النقر عليها وتحديد التطبيق وتمكين قفل بصمة الإصبع، وسيتم قفل جميع التطبيقات المحددة. 

نسخ النظام


تقدم هواتف وان بلس أيضا ميزة System Cloner، والتي تنشئ نظاما منفصلا للتطبيقات والبيانات على هاتفك في واجهة ثانية على غرار هواتف شاومي، ويمكنك الوصول إلى استنساخ النظام الخاص بك من خلال قفل الشاشة، وسيطلب منك نظام الهاتف تعيين رقم تعريف شخصي مختلف للأمان وبصمة إصبع للنظام المستنسخ.

وتوفر لك النسخ التي تم نسخها نظاما آخر به تطبيقات جوجل فقط وسيتعين عليك إضافة تطبيقات الطرف الثالث التي تريد استخدامها، وستحصل على واجهة مستخدم نظيفة كليا في النظام الجديد، والذي لن يتمكن أي شخص من الوصول إليه ما لم يعرف كلمة المرور الموجودة عليه، يمكنك إدخال النظام الأصلي (القديم) في أي وقت باستخدام كلمة مرور الأمان الأصلية للهاتف.

خزانة خاصة

تعتبر Private Safe ميزة أخرى يمكن أن تكون مفيدة للعديد من المستخدمين، يمكن للمرء تخزين الصور والملفات المهمة والشخصية في هذا المجلد لمنع سرقته وحماية خصوصيتهم، يمكنك ضبط قفل بصمة الإصبع لفتح هذا المجلد، قد يكون الخيار مرئيا في قسم إعدادات الجهاز وإضافة الصور أو مقاطع الفيديو أو الصوت أو المستندات أو ملفات أخرى إلى هذه الخزنة الخاصة. 

وتدعي وان بلس أن هذا المجلد مشفر وبالتالي لا يمكن لأحد الوصول إلى ملفاتك الخاصة، ضع في اعتبارك أنه بمجرد إضافة أي ملف إلى هذا المجلد، لن يكون مرئيًا في أي مكان آخر على الهاتف باستثناء قسم الأمان الخاص.

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