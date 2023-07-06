بسعر غير متوقع.. وان بلس تكتسح الأسواق بهاتف 5G مميز

أعلنت شركة وان بلس OnePlus الصينية، عن هاتفها الذكي الأحدث OnePlus Nord 3، خلال حدث إطلاق Nord Summer، الذي كشفت فيه الشركة عن ثلاثة منتجات جديدة تحمل علامة نورد التجارية.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يأتي هاتف وان بلس الجديد OnePlus Nor 3 5G، كأحدث هواتف الفئة المتوسطة العاملة بشبكات الجيل الخامس بالأسواق، وهو مزودا بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.73 بوصة مزودة بفتحة مثقبة محاذية للمركز.

سعر ومواصفات هاتف وان بلس OnePlus Nor 3 5G

وتوفر الشاشة دقة عالية 1.5K، تبلغ 2772×1240 بكسل، وسطوع ذروة 1450 شمعة، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، بالإضافة إلى دعم تقنية المجال الديناميكي العالي +HDR10.

OnePlus Nord 3 5G

ومن ناحية التصميم، يحتوي الجهاز على شكل صندوقي قليلا مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب وشريط تنبيه مبدع، تحتوي اللوحة الخلفية على حلقتين للكاميرا.

ويتمتع هاتف وان بلس الجديد، بكاميرا خلفية ثلاثية، يشتمل الإعداد على مستشعر رئيسي IMX890 من سوني يدعم تقنية التثبيت البصري OI، بدقة 50 ميجابكسل مصحوبة بعدسة بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل ووحدة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويتميز OnePlus Nord 3 5G، بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، مع دعم TurboRAW وتسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.

OnePlus Nor 3 5G

وزودت وان بلس هاتف OnePlus Nord 3 5G، بمعالج ثماني النوأة من نوع Dimensity 9000 من إنتاج شركة ميدياتك الصينية، ويحزم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت من نوع LPDDR5، بالإضافة إلى ذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

OnePlus Nord 3 5G

ويتميز الهاتف الذكي بغرفة تبريد تبلغ مساحتها 4129.8 ملميتر لتبديد الحرارة، ويستمد هاتف Nord 3 5G قوته من وحدة بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات وفقا لمعيار VOOC، ومن ناحية البرامج، يتم تشغيل الهاتف على نظام Android 13 خارج الصندوق، مع واجهو المستخدم OxygenOS 13.

ويأتي OnePlus Nord 3 5G مزودا بمكبرات صوت استريو مع Dolby Atmos و X-Axis Linear Motor و IR Blaster وتقنية NFC.

ويتوفر هاتف OnePlus Nord 3 5G، باللونين الأخضر والرمادي، في الهند مقابل سعر يبدأ من 412 دولار (أي ما يعادل 12730 جنيه مصري)، لخيار بسعة 8 رام + 128 جيجابايت.