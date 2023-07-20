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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وان بلس تستعد لـ مفاجأة عالمية في يناير 2024

هاتف OnePlus 12
هاتف OnePlus 12

 أكدت شركة Tipster Max Jambor، خلال الأسبوع الماضي، شائعات إطلاق هاتف وان بلس الجديد OnePlus 12 في ديسمبر بالصين، والآن تدعي أن الهاتف الذكي سيتم إطلاقه عالميا، بما في ذلك الهند، في يناير 2024 وليس في فبراير.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت مصادر من داخل شركة وان بلس، أنها تخطط لمفاجأة جديدة في يناير 2024، وأوضحت المصادر أن الشركة تنوي إطلاق سلسلة هواتف OnePlus 12 في احتفال عالمي سيقام في الصين خلال شهر يناير المقبل.

 

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المواصفات المسربة حول هاتف وان بلس OnePlus 12

وأوضح التقرير أن هاتف OnePlus 12، سيعمل بواسطة معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Gen 3، الذي لم يتم الإعلان عنه بعد، وسيأتي مقترنا بسعة تصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5X و 256 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلى من نوع UFS 4.0.

هاتف OnePlus 12

ويتم تزويد هاتف وان بلس الجديد، وسيعمل بواجهة المستخدم  OxygenOS 14 المستندة على نظام تشغيل أندرويد 14، وسيحتوي OnePlus 12 على بطارية تبلغ سعتها 5400 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 100 وات و50 وات للشحن اللاسلكي.

ويحتوي هاتف OnePlus 12، على شاشة من نوع LTPO AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، وبجودة عرض QHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، ويتميز الهاتف بقارئ بصمة أصابع مدمج أسفل الشاشة.

كما يتميز هاتف OnePlus 12 بأربع كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل،، و50 ميجابكسل للعدسة فائقة السرعة، وعدسة بدقة 64  ميجابكسل منظار تدعم التقريب البصري 3x، وسيحتوى الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

هاتف OnePlus 12
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