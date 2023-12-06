سامسونج تحدث Galaxy S21 FE لـ أندرويد 14

تلقت مجموعة كبيرة من الأجهزة المؤهلة من هواتف سامسونج، واجهة المستخدم OneUI 6.1، المستندة إلى نظام التشغيل Android 14، من بينها بعض الأجهزة الرائدة المتميزة والهواتف المتوسطة والمنخفضة التكلفة.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، حصل هاتف سامسونج Galaxy S21 FE على تحديث نظام التشغيل Android 14، من بين أحدث الأجهزة المؤهلة للحصول على أندرويد 14 في الولايات المتحدة.

سامسونج تحدث Galaxy S21 FE لـ أندرويد ١٤

ووفقا لـ SamMobile، طرحت سامسونج نظام Android 14 المستند إلى OneUI 6.1 لهاتف Galaxy S21 FE فقط على شبكة Verizon في الولايات المتحدة، بالنسبة العملاء الذين يمتلكون طرازا غير مؤمّن أو إصدارا مقفلا بواسطة شركة الاتصالات، ومن المتوقع أن يتم طرح التحديث على نطاق أوسع خلال الأيام المقبلة.

ويوفر التحديث الأخير أيضا التصحيح الأمني ​​لشهر نوفمبر 2023، ويمكن لمستخدمي الهاتف الذكي التحقق من تحديث نظام التشغيل Android 14 من خلال التوجه إلى الإعدادات> تحديث البرنامج> التحقق من وجود تحديثات> تنزيلها وتثبيتها إذا كانت متوفرة.

ومع تلقي Galaxy S21 FE، تحديث Android 14، تكون سامسونج قد طرحت التحديث لسلسلة Galaxy S21، وكانت الشركة قد أعلنت عن هاتف S21 FE مع نظام التشغيل Android 12 والآن تم تحديثه إلى أحدث إصدار، لذلك لا يزال الهاتف الذكي مؤهلا للحصول على تحديثين إضافيين لنظام التشغيل أندرويد.

Galaxy S21 FE

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف Galaxy S21 FE، بشاشة كبيرة من نوع Dynamic AMOLED 2X، بقياس 6.4 بوصة، وبجودة عرض +QHD، تبلغ دقتها 1080× 2340 بكسل، لها ترد يعادل 120 هرتز في الثانية.

ويتمتع هاتف Galaxy S21 FE، بكاميرا خلفية ثلاثية قوية، الرئيسية بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة لكاميرا بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا بزواية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، ولصور السيلفي ومكالمات الفيديو يتميز الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Galaxy S21 FE، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 888 5G، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 5 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بدقة 128 أو 256 جيجابايت.

ويحزم هاتف Galaxy S21 FE، بطارية ضخمة تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، ويتوفر الهاتف في 4 ألوان منها الأبيض والأسود والبنفسجي والزيتوني.