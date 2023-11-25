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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواتف Galaxy S21 تحصل على أندرويد 14 من سامسونج 

Galaxy S21 Ultra
Galaxy S21 Ultra

تواصل شركة سامسونج، طرح واجهة المستخدم الجديدة One UI 6.0 المستندة على نظام التشغيل Android 14 لهواتفها الذكية، أحدث ما تم الحصول عليه من البرامج الثابتة هو سلسلة Galaxy S21 العالمية في أوروبا.

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، تبلغ سرعة التحديث حوالي 2.3 جيجابايت في الثانية ويعتمد على التصحيح الأمني ​​لشهر نوفمبر من سامسونج، ويمكن لمستخدمي أجهزة جالاكسي التحقق من حصول هواتفهم على التحديث من خلال الانتقال إلى تحديث البرنامج في قائمة الإعدادات الرئيسية.

 

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هواتف Galaxy S21 تحصل على أندرويد 14 من سامسونج 

وبالنسبة لمميزاتها، توفر واجهة One UI 6.0 لوحة سريعة مُعاد تصميمها، وواجهة إشعارات جديدة، وخطا عالميا جديدا، وأداة مشغل وسائط جديدة، ورموز تعبيرية مُعاد تصميمها، من بين أشياء أخرى.

وكانت شركة سامسونج قد أعلنت عن هاتفها الرائد Galaxy S21 Ultra، في شهر يناير من عام 2021، إلى جانب الإصدار العادي Galaxy S21 و Galaxy S21+ 5G، ويعد ألترا الإصدار الأكثر تميزا في سلسلة S21.

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف Galaxy S21 Ultra ، بشاشة من نوع Dynamic AMOLED، بقياس 6.8 بوصة، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتز في الثانية.

وجاء هاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra، بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة واسعة بدقة 12 ميجابكسل وعدسة واسعة بدقة 10 ميجابكسل وعدسة مقربة بدقة 10 ميجابيكسل، إلى جانب فلاش LED، وكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابيكسل.

ويتم تشغيل هاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra، بواسطة معالج كوالكوم الرائد من نوع Snapdragon 888، المطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، بينما النسخة العالمية تعمل بواسطة معالج سامسونج نوع Exynos 2100.

ويحزم هاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra ، بطارية كبيرة بقوة 5000 ملي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، وشحن لاسلكي 15 وات، ويتوفر الهاتف حاليا للبيع مقابل سعر يبدأ من 22 ألف جنيه مصري.

Galaxy S21 Ultra
سامسونج One UI 6 0 Android 14 أندرويد 14 Galaxy S21 واجهة One UI 6 0

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