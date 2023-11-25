لمحدودي الدخل.. موبايل جديد من سامسونج بكاميرا 50 ميجا بكسل وسعر اقتصادي

طرحت سامسونج Samsung، هاتفها الجديد من فئة Galaxy، بمواصفات وأسعار منافسة ضمن الفئة الاقتصادية.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف سامسونج الجديد Galaxy A05 بشاشة من نوع PLS LCD بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض HD +، وبدقة عرض 720 × 1600 بكسل، تبلغ أبعادها 20:9.

موبايل جديد من سامسونج بكاميرا 50 ميجابكسل وسعر اقتصادي

يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13 مع واجهة سامسونج One UI 5.1، مع معالج ثماني النواة من نوع Helio G85، المطور من قبل شركة ميدياتك بدقة اصنيع 12 نانومتر، ويقترن بمعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذواكر تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت.

هاتف سامسونج Galaxy A05

ويتميز هاتف سامسونج Galaxy A05، بكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بكاميرا لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحزم هاتف سامسونج Galaxy A05، بطارية يقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، وتشمل الميزات الأخرى بالهاتف على منفذ شحن من نوع USB-C ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 مليميتر.

هاتف سامسونج Galaxy A05

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A05، للبيع في الهند باللون الأسود والأخضر الفاتح والفضي مع خيارين للذاكرة بسعة 4 + 64 جيجابايت، يباع هذا الطراز مقابل سعر 120 دولار (أي ما يعادل 3.715 جنيها مصريا)، اما الإصدار بسعة 6 + 128 جيجابايت، تبلغ تكلفته حوالى 150 دولار (أي ما يعادل 4.643 جنيها مصريا)، ومن المفترض أن يكون هذا الهاتف متاحا قريًا من خلال تجار التجزئة الآخرين والموقع الرسمي لشركة سامسونج Samsung.

هاتف سامسونج Galaxy A05

وقد كشفت سامسونج أيضا عن إصدار منخفض التكلفة في شهر سبتمبر الماضي، تحت اسم Galaxy A05s، والذي تم إطلاقه للبيع في الهند أيضا خلال الشهر الماضي، حيث يبلغ سعر طراز ذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 4 جيجابايت 160 دولار (أي ما يعادل 4.953 جنيها مصريا)، بينما يبلغ سعر متغير ذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 6 210 دولار (أي ما يعادل 6.501 جنيها مصريا).