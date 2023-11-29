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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هاتف Galaxy A14 5G يحصل على أندرويد 14 من سامسونج

هاتف Galaxy A14 5G
هاتف Galaxy A14 5G يحصل على أندرويد 14 من سامسونج

تعمل شركة سامسونج Samsung، جاهدة على دفع أحدث واجهة مستخدم تابعة لها One UI 6.0 المستندة إلى نظام التشغيل Android 14 إلى أجهزتها الرائدة والمتوسطة المدى في الأسواق العالمية، من بينها سلسلة Galaxy S23 وS22، بالإضافة إلى Galaxy A54 وA34، ولكن في خطوة مفاجئة، بدأت العلامة التجارية أيضا في دفع التحديث لمجموعة من هواتف منخفضة التكلفة كان أولها Galaxy A14 5G.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، بدأت سامسونج في طرح التحديث المستقر One UI 6.0، لهاتفها Galaxy A14 5Gفي الهند، ويصل إصدار التحديث الذي يحمل الرقم A146BXXU2CWK9/ A146BODM2CWK9/ A146BXXU2CWK2، مع تصحيح شهر نوفمبر 2023، ويبلغ حجمه 1808.04 ميجابايت.

 

هواتف Galaxy S21 تحصل على أندرويد 14 من سامسونج 

موبايل Galaxy A34 5G يتلقى أندرويد 14 من سامسونج

 

مميزات واجهة سامسونج One UI 6.0:

1. إعادة تصميم اللوحة السريعة: جددت سامسونج مع One UI 6.0 ترتيب اللوحة السريعة بالكامل لتحسين إمكانية الوصول والوظائف.
2. إعادة تصميم التنبيهات: تم إصلاح نظام التنبيهات بشكل شامل لتجربة أكثر سهولة في الاستخدام.
3. إعادة تصميم أداة مشغل الوسائط: قاامت سامسونج بإعادة تصميم أداة مشغل الوسائط، للحصول على مظهر أكثر حداثة أو انسيابية ووظائف محسنة.
4. الرسوم المتحركة للشكل الموجي: تقدم واجهة سامسونج One UI 6.0، رسوما امتحركة للشكل الموجي، مما أدى إلى إضافة عناصر مرئية ديناميكية إلى واجهة المستخدم.
5. رموز تعبيرية جديدة: يتضمن تحديث One UI 6.0، مجموعة من الرموز التعبيرية الجديدة كليا، مما يساهم في تجربة تواصل متجددة ومعبرة.
6. التطبيقات الافتراضية المحسنة: تم تحسين جميع التطبيقات الافتراضية، باستثناء تطبيق الكاميرا، من خلال ميزات جديدة أو تحسينات أو تصميم محدث.
7. عناصر تحكم سهلة الاستخدام في تطبيق الكاميرا: يتميز تطبيق الكاميرا الآن بمزيد من عناصر التحكم سهلة الاستخدام، مما يسهل على المستخدمين التقاط صورهم وضبطها.
8. تخصيص أداة ساعة قفل الشاشة: أصبح لدى المستخدمين الآن المزيد من الخيارات للتخصيص على أداة ساعة قفل الشاشة، بما في ذلك خيارات الخط والحجم والموضع.

هاتف Galaxy A14 5G يحصل على أندرويد 14 من سامسونج

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A14 5G


يتميز هاتف Galaxy A14 5G، بشاشة كبيرة من نوع PLS LCD، بقياس 6.6 بوصة، بجودة عرض Full HD +، تبلغ دقتها 1080 × 2408 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

ويتمتع هاتف Galaxy A14 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل مصحوبة بمستشعرين ماكرو وعمق بدقة 2 ميجابكسل، في جزيرة تم وضعها بشكل رأسي على خلفية الجهاز، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مميزة بدقة 13 ميجابكسل للصور الشخصية ومكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف Galaxy A14 5G، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Dimensity 700 بسرعة تصل إلى 2.2 جيجاهرتز، وهو مطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 7 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، متصلة بسعة تخزين داخلية تبلغ 64 جيجابايت، والتي يمكن أن تصل إلى 1 تيرابايت، عبر بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

ويحتوى هاتف Galaxy A14 5G، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات.

هاتف Galaxy A14 5G يحصل على أندرويد 14 من سامسونج
سامسونج Samsung One UI 6 0 Android 14 أندرويد 14 Galaxy A14

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