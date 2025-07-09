بعد فشل محاولات الهلال .. جالاتا سراي يتفق مع نابولي على ضم أوسيمين

يضع نادي جالاتا سراي التركي، اللمسات الأخيرة على ضم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي.

ورفض أوسيمين محاولات الهلال السعودي لضمه هذا الصيف، متمسكا بالاستمرار في أوروبا.

وبحسب الإيطالي المتخصص في الانتقالات، جيانلوكا دي مارزيو، فقد اتفق جالاتا سراي ونابولي أخيرًا على صفقة أوسيمين بقيمة 75 مليون يورو، ولم يتبقَّ سوى إتمام شروط الدفع.

أرقام أوسيمين الموسم الماضي

وكان المهاجم النيجيري، البالغ من العمر 26 عامًا، لعب في صفوف جالاتا سراي الموسم الماضي على سبيل الإعارة، حيث سجل 37 هدفًا وقدم ثماني تمريرات حاسمة.

ويتبقى عام واحد في عقد فيكتور أوسيمين مع نابولي، وهو ما يدفع النادي الإيطالي لبيعه للاستفادة ماليًا بدلًا من رحيله مجانًا الصيف المقبل.