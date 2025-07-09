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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لويس إنريكي: مواجهة ريال مدريد استثنائية.. ولا مجال للحديث عن مبابي

إنريكي
إنريكي
إسراء أشرف

أكد لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، صعوبة مباراة فريقه المرتقبة أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، والمقررة مساء اليوم، الأربعاء.

وقال إنريكي، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نحن معتادون على اللعب في الأجواء الحارة في هذه البطولة. سنحتاج إلى فترات توقف لشرب المياه، لذا لن تكون المباراة مريحة للمشاهدين بسبب الحرارة الشديدة، لكن ذلك سيؤثر على الفريقين بشكل متساوٍ".

وأضاف المدرب الإسباني: "مباراة ريال مدريد دائمًا ما تكون استثنائية. أنا أحب خوض المباريات الكبيرة لأنها تُظهر جودة العمل. الكل متحمس لخوض نصف النهائي، ونحن جاهزون لتحقيق هدفنا بالوصول إلى النهائي".

وعند سؤاله عن تأثير مبابي على المباراة، أكد إنريكي: "هذه مباراة هامة لاستثنائيتها في نصف النهائي، وهو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لنا. نحن بحاجة للتركيز الكامل استعدادًا لهذه المباراة".

وفيما يتعلق بتدخله في أزمة مبابي مع إدارة باريس في الموسم الماضي، قال إنريكي: "أركز فقط على المستقبل. لقد تجاوزنا الماضي، ولن أتحدث أكثر عن ذلك".

فوارق بين أرنولد وحكيمي

وعن المقارنة بين الظهيرين أرنولد وأشرف حكيمي، قال إنريكي: "لا أحب المقارنات، لكن حكيمي يعد من أفضل اللاعبين الذين دربتهم ومن أفضل اللاعبين في مسيرتي. أنا سعيد بالعمل معه ومع الظهير الأيسر نونو مينديس، فهما لاعبان رائعان".

وأشار إلى أن سر قوة باريس سان جيرمان يكمن في الفريق بأكمله، وجهود اللاعبين ورغبتهم المستمرة في تحسين مستواهم.

وأضاف: "أنا لا أتابع مواقع التواصل الاجتماعي. أنا في مرحلة عمرية تجعلني لا أنزعج من آراء الآخرين عني، وأدرك أن هناك إيجابيات وسلبيات في هذه المنصات".

تهنئة لتشيلسي

هنأ إنريكي فريق تشيلسي على تأهله إلى نهائي كأس العالم للأندية، قائلاً: "لا يمكن المقارنة بين مشروعاتنا وما يحدث في تشيلسي، فأنا لا أعرف التفاصيل الكافية، ولكن، لا يمكنني الحديث عن النهائي ونحن نواجه ريال مدريد في نصف النهائي. أتمنى أن نصل إلى النهائي، وحينها يمكننا الحديث عن تشيلسي. أبارك لهم على تأهلهم، فهم فريق رائع ويستحقون ذلك".

تقييم ريال مدريد ومدربه

وعن ريال مدريد، قال إنريكي: "أنا سعيد بملاقاة ريال مدريد، فهو النادي الأكثر نجاحًا وتتوّجًا بالألقاب في العالم. لا يمكن تقييم المدرب الجديد تشابي ألونسو، لكنه يمتلك كل المؤهلات اللازمة للعمل في نادٍ بحجم ريال مدريد".

وعن السؤال المكرر بشأن ما إذا كان باريس سان جيرمان أفضل حالًا بدون مبابي، رد المدرب: "هذا أصبح من الماضي، والماضي لا يمكن تغييره".

إيقاف اللاعبين

وفيما يتعلق بإيقاف لاعبين مثل ويليان باتشو ولوكاس هيرنانديز، قال إنريكي: “لا تعليق على أمور لا يمكننا السيطرة عليها. سنركز على تقديم أفضل أداء لنا رغم غيابهم”.

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